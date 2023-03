Canciller chileno ante propuesta de Bolivia: “Siempre hemos tenido un espacio de diálogo”

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, se refirió este viernes a la propuesta del presidente de Bolivia, Luis Arce, sobre una "nueva etapa" en las relaciones bilaterales.

Desde República Dominicana, donde el ministro se encuentra participando junto al presidente chileno Gabriel Boric de la 28ª edición de la Cumbre Iberoamericana, el Canciller señaló que “nosotros hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia“, según el portal ADN Radio.

“Estamos fortaleciendo ese espacio. Hay muchos temas en el que hay intereses comunes, incluso ya los comenzamos a mencionar, y lo dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece conveniente ni oportuno”, dijo el Canciller chileno.

Ayer, en el marco del Día del Mar, el presidente Arce refirió que Bolivia y Chile deben ingresar a una nueva etapa en las relaciones, y planteó una agenda de siete puntos, sin dejar de lado la aspiración boliviana al mar.