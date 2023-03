Oposición y "evistas" rechazan proyecto de Ley del oro y "renovadores" se quedan solos

Las dos bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, y los denominados "evistas" del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron este viernes el proyecto de "Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales" porque le quita a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la potestad de fiscalizar la compra y venta del oro. La propuesta sólo obtuvo el apoyo del bloque oficialista denominado "renovadores".

E jefe de bancada de CC en la Cámara Baja, Enrique Urquidi, indicó que rechazan la totalidad de la iniciativa legislativa enviada por el Órgano Ejecutivo porque es una medida paliativa para la economía y va en contra de la Constitución Política del Estado.

"La posición (de CC) es que vamos a rechazar toda la normativa (en tratamiento) porque hay que ver de manera conceptual. Más allá del detalle del articulado, conceptualmente es una norma paliativa y es una norma inconstitucional porque pretende puentear a la Asamblea Legislativa en sus prerrogativas respecto al manejo de las reservas internacionales", declaró Urquidi a la ANF.

El parlamentario argumentó que el gobierno del MAS, durante 16 años, no tomó ninguna acción respecto al déficit fiscal que arrastra por noveno año, no asumió responsabilidad sobre el incremento anual de la subvención a los hidrocarburos y gasta plata en empresas estatales deficitarias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), convocó para este viernes al pleno de los legisladores para el tratamiento del proyecto de ley. Durante el desarrollo del debate, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó los alcances de la iniciativa legislativa.

En criterio de la autoridad, en ninguna parte del proyecto normativo establece que se quitará la potestad de fiscalizar y autorizar la compra y venta del oro a la ALP, aunque no especificó en qué parte del proyecto establece esa medida de forma taxativa.

El diputado "evista" del MAS Ányelo Céspedes puntualizó que mientras no se especifique que la Cámara de Diputados será el filtro para autorizar la compra y venta del oro, "la bancada del MAS" no aprobará el proyecto que continúa en tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.

"Si hay el tema de que la Cámara de Diputados autorizará la compra y venta del oro, nosotros vamos a aprobar; pero si no hay, tácitamente le digo al pueblo boliviano, nosotros no vamos a aprobar (el proyecto de) ley porque no queremos darle carta abierta al Ejecutivo para que atente contra nuestras reservas (internacionales)", advirtió Céspedes y aclaró que es una posición de los llamados radicales del oficialismo.

El diputado de la bancada de Creemos Erwin Bazán afirmó que rechazarán el proyecto normativo en su totalidad porque es permitir al Ejecutivo que venda "las joyas de abuela" y que la economía del país se debilite más de lo que ya está.

El asambleísta del mismo partido Caleb Villarroel argumentó que el proyecto de ley tiene por objeto autorizar al Banco Central de Bolivia (BCB) la compra del oro del mercado interno para fortalecer las reservas internacionales y efectuar operaciones financieras con las reservas de oro en los mercados internacionales.

"En el fondo, el Gobierno nos da la razón y pone en evidencia que no hay plata, de algún modo se tiene que conseguir dinero para reponer o recuperar nuestras reservas internacionales que ya no son suficientes", declaró.

Hasta el cierre de esta nota, el pleno de la Cámara de Diputados todavía debatía el proyecto normativo.