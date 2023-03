Revelan que "testigo protegido" del caso ABC no falleció en un accidente de tránsito

Según documentación proporcionada por las autoridades en Estados Unidos, Felipe Sandy, el testigo protegido que develó del caso de presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no murió por un accidente vehicular.



De acuerdo con el documento al que tuvo accesso el programa "Que no me pierda" el certificado forense preeliminar muestra que Sandy sufrió agresiones a su propio cuerpo y atentado contra su propia vida.



Además de esa información proporcionada al programa Que No Me Pierda, llegó otra documentación de una institución relacionada a tránsito de Estados Unidos, estos documentos darían cuenta de la información sobre los accidentes de tránsito que ocurrieron en Miami, entre el 17 y 23 de enero de 2023.



Estos accidentes con muerte de persona fueron registrados, y en ese primer accidente que señala el documento, se habla de solo una persona muerta, dicho documento tendría el nombre del fallecido, sin embargo, se comprobaría que el mismo no es Felipe Sandy.



El otro documento, también con muerte de persona da cuenta de tres personas fallecidas, entre ellos incluso un menor de edad, sin embargo, en este otro documento tampoco figura el nombre del señor Felipe Sandy.



En conclusión, de acuerdo a la documentación recabada, el señor Felipe Sandy no falleció en ningún accidente de tránsito.



Sandy falleció el pasado 20 de enero en Estados Unidos, aunque el Gobierno aseveró que mientras no exista un documento oficial de su muerte no se puede señalar ese extremo.



Sandy develó presuntas coimas millonarias entre la empresa china CHEC y el ABC para la adjudicación de un tramo de la carretera Sucre-Yamparáez.