¿Quiénes son los miembros de la CIDH que llegaron a Bolivia?

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia para una visita "in loco", con una delegación de 25 miembros.

Entre los componentes, están comisionados de alto nivel y expertos en diversas áreas de los derechos humanos.

La delegación está liderada por la presidenta de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, e integrada por el comisionado Joel Hernández, relator para Bolivia; las comisionadas Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres, así como por el comisionado Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, entre otros.

Aquí te presentamos sus hojas de vida:

La comisionada Margarette May Macaulay fue reelegida en el 49 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 28 de junio de 2019, por cuatro años, del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Su primer período como comisionada fue también de cuatro años, de enero de 2016 al diciembre de 2019, electa en la Asamblea General de la OEA.

La comisionada Macaulay posee el grado de Licenciatura en Leyes por la Universidad de Londres y actualmente es abogada de práctica privada. Funge como Mediadora en la Suprema Corte de Jamaica y Árbitro Asociado, además de desempeñar el cargo de Notaria Pública. Fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2007 a 2012, contribuyendo a la formulación de Reglas de Procedimiento de la Corte.

Es honorable miembro del Muro de Legado para la Justicia de Género de las defensoras de los derechos de las mujeres, que ha logrado cambios importantes y que ha sido lanzado en diciembre de 2017 en las Naciones Unidas en Nueva York, durante la Asamblea de Ministros. Participó en procesos de reformas y de la preparación de proyectos de ley en Jamaica y es conocida como una fuerte y sólida defensora y referente sobre los derechos de las mujeres. Es ciudadana de Jamaica.

joelhernandez2018.jpg Joel Hernández - Foto CIDH

El comisionado Joel Hernández García fue reelegido en el 51 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 12 de noviembre de 2021 por cuatro años, del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025. Su primer período como comisionado fue elegido el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inició el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Tiene una licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en derecho internacional de New York University School of Law. Es miembro del Consejo Directivo del United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute y fue miembro del Comité Jurídico Interamericano por el periodo 2015-2018.

Es presidente de la Rama Mexicana de International Law Association. En el servicio exterior de México ascendió al rango de embajador y se desempeñó en varios puestos. De 2011 a 2013, fungió como representante permanente de México ante la OEA. En ese carácter presidió el grupo de trabajo de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del SIDH. Ha sido profesor invitado en las materias de derecho internacional y organismos internacionales en diversas instituciones. Es ciudadano de México.

2016-esmeraldaarosemena.jpg Esmeralda Arosemena de Troitiño. FOTO: CIDH

La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño fue reelecta en el 49 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 28 de junio de 2019 por un período de cuatro años, del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. En su primer ciclo como comisionada (2016 -2019) fue presidenta de la Comisión durante 2019.

Ocupó cargos en la Judicatura de Panamá, fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la cual fue vicepresidenta. También fue presidenta de la Sala II de lo Penal y magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Participó en la Comisión Especial para la propuesta de reformas constitucionales en Panamá 2011, y en la Comisión para la elaboración del Código Procesal Constitucional 2016. Es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, con especialización en Pedagogía, así como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Cursó estudios de posgrado en Género, de especialización en familia y niñez, y en materia constitucional. Es académica y docente en la Universidad de Panamá, el Instituto Superior de la Judicatura y el Órgano Judicial de Panamá.

Es facilitadora en la Escuela del Ministerio Público para el Nuevo Sistema penal acusatorio y en capacitación para el tema de justicia penal Juvenil. Es consultora y asesora en temas de infancia, niñez y adolescencia, mujeres y familia para organismos internacionales. Asesora en la elaboración, debates y aprobación de importantes leyes en estas materias, como asesora ad honorem, en el Órgano Legislativo de Panamá.

Julissa Mantilla Falcón. FOTO: CIDH Julissa Mantilla Falcón. FOTO: CIDH

La comisionada Julissa Mantilla Falcón fue elegida en el 49 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019, para un período de cuatro años, del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Es abogada experta en derechos humanos, titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con un Diploma de Género por la PUCP y un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por The London School of Economics and Political Science (LSE) de la Universidad de Londres. Trabajó en la Defensoría del Pueblo del Perú y fue la Encargada de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Ha sido asesora internacional en Justicia Transicional para ONU Mujeres.

Es docente del Departamento de Derecho y de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) así como de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law the American University, además de ser conferencista internacional y autora de diversas publicaciones. Es ciudadana de Perú.

Edgar Stuardo Ralón Orellana. FOTO: CIDH Edgar Stuardo Ralón Orellana. FOTO: CIDH

El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana fue electo en el 49 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019, para un período de cuatro años, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Es abogado Constitucionalista de la República de Guatemala.

Tiene una trayectoria profesional de 20 años y como jurista se ha especializado en materia Constitucional. Ha combinado la docencia universitaria y el litigio, además de convertirse, en su pas, en referente de opinión en temas constitucionales.

Destacan en su trayectoria en materia de derechos humanos, la defensa de garantías individuales tales como el derecho a la vida, libertades civiles y derechos políticos. Es ciudadano de Guatemala.

pedro-vaca_6_0.jpg Pedro José Vaca Villarreal. FOTO: Proceso Digital

Pedro José Vaca Villarreal es nacional de Colombia, abogado por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta una Especialización en Derecho Constitucional y una Maestría en Derecho también por la Universidad Nacional de Colombia.

Tiene más de 12 años de experiencia profesional relevante siempre trabajando en el ámbito de los derechos humanos y la libertad de expresión. Tiene experiencia como abogado litigando graves violaciones a la libertad de prensa. Cuenta con un amplio conocimiento de los instrumentos del Sistema Interamericano. Actualmente, es el director eecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia.

Vaca cuenta con amplia experiencia en gestión organizacional y recaudación de fondos. Adicionalmente a través de su gestión en la FLIP, ha liderado procesos regionales en la defensa de la libertad de expresión.

Es integrante del Consejo Directivo Global del International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Ha sido entrenador de jueces y juezas en Bolivia, México y Colombia en la lucha contra la impunidad. Es el relator de Freedom House sobre el capítulo de freedom of the press.

Soledad García Muñoz. Foto: CIDH Soledad García Muñoz. Foto: CIDH

Soledad García Muñoz es la primera persona en llevar adelante la mencionada Relatoría de la CIDH. El primer mandato inició en agosto de 2017, tras ser elegida por la Comisión en el marco de una selección pública interamericana.

La relatora es abogada, con amplia experiencia de litigio y asesoría nacional e internacional. Es Diplomada en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid con Suficiencia Investigadora obtenida en Programa de Doctorado de la misma casa de estudios.

Profesora de numerosas universidades y centro de estudios, diseño e impartió el curso Género, Derechos de las Mujeres y Diversidad Sexual en las Maestrías en Derechos Humanos de la UNLP (Argentina), Universidad Rafael Landívar (Guatemala), y el Diplomado de Género y Políticas Públicas de FLACSO Uruguay. Hizo parte de la Comisión Experta sobre Juventud y Derechos Humanos de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ).

Fue presidenta de Amnistía Internacional Argentina, vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional de AI y presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Género y Diversidad. Desde 2009 hasta su incorporación a la CIDH, se desempeñó como la representante para Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, basada en Montevideo, Uruguay.