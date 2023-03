Áñez reitera ante la CIDH sus denuncias y le reprocha tardar dos años para visitarla

La expresidenta Jeanine Áñez se reunió este martes con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le entregó una carta, donde denuncia las vulneraciones que ha sufrido durante su detención, incluso la tortura, y le reprocha al organismo que haya tardado dos años en atenderla personalmente.



La entrevista de los comisionados con Añez se realizó en la cárcel de Miraflores, donde la exmandataria está detenida preventivamente desde marzo de 2021 por el caso denominado Golpe de Estado.



"Cumplo una condena anticipada, una condena prescrita con mi linchamiento desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría del Estado, el jefe del Movimiento Al Socialismo Juan Evo Morales Ayma y el Presidente Luis Arce Catacora" dice la carta de Áñez.



Señaló que se le ha vulnerado sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, a la integridad, al juez natural, a la presunción de inocencia y al Juicio de Responsabilidades.



Sostuvo que, como mujer, está siendo ultrajada en todos sus derechos cuando no trató de huir de sus responsabilidades como boliviana.



Le recordó a los comisionados que acudió ante la CIDH para pedir medidas cautelares, cuando su salud estaba más quebrantada y se puso en riesgo su vida durante los primeros meses de la detención y sufría de "tortura física, psicológica y emocional", que derivó en una depresión severa.



Sin embargo, reprochó que la CIDH eligió dar por ciertos los informes que tildó que "falsos y maliciosos del Gobierno", desconocer sus derechos y negarle la medidas cautelares solicitadas.



Recordó también que, siendo mandataria otorgó un Salvoconducto a Luis Arce en 2019, para que el pudiera salir del país a hacerse atender de cáncer, pero en su caso "se actúa con total indiferencia a la situación de salud".



Áñez también denunció una "discriminación inaudita" de parte de la CIDH, porque el organismo acudió a Perú para atender a Pedro Castillo cuando éste fue acusado de "golpe de Estado", pero en su caso tardaron más de dos años.



"En mi caso, como dije al comienzo, 'tardaron más de dos años en hacerse presentes', no consideraron mi condición de mujer, injustamente procesada al margen de la ley y la Presidente que pacificó el país, llamó a elecciones en plena pandemia del COVID19, defendió la democracia garantizando el funcionamiento de todos los poderes del Estado y que firmó con 'ustedes' la invitación a Bolivia y la conformación del GIEI en 2020. Es una discriminación inaudita", escribió Áñez.



La exmandataria también denunció que el Gobierno ha incumplido las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).



Asimismo, en su carta, sostuvo que está encarcelada por "una imputación absurda por terrorismo, sedición y conspiración" que es insustentable. Acotó que se le ha ampliado seis veces la prisión preventiva y que debería ser juzgada en juicio de responsabilidades previa aprobación del legislativo.



Denunció que le desdoblaron el proceso penal para acusarla de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, se le negó estar presente en su propio juicio, para recibir una "condena vergonzosa" que se encuentra en apelación.



"Son dos años y dos semanas que sigo presa, sin delito, sin debido proceso, sin acusación y sin sentencia y con la ilegalidad del proceso ordinario en mi contra. Para que "ustedes" tomen en cuenta en honor a la verdad y mi injusta y vergonzosa detención e indefensión", indica el texto suscrito por Áñez.



Áñez denunció, además, la "incomunicación" en me la mantienen y que le impiden recibir visitas fuera de su familia.



La exmandataria pidió a la CIDH que actúe en su caso con la misma celeridad y justicia de otros detenidos.



Le hizo al organismo las siguientes preguntas: "¿Qué hará la Comisión Interamericana Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos para que en Bolivia se respeten mis derechos y los de todos los presos políticos? ¿Qué harán para que el Gobierno boliviano del MAS no continúe esta persecución política totalitaria, como en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y se cumpla la Constitución, Ley 044/2010 y se instaure el Juicio de Responsabilidades?"



Por último, Añez exigió Juicio de Responsabilidades y defenderse en libertad en un proceso justo.