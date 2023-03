Capitán Lara asegura que su proceso fue "armado"; su audiencia se postergó nuevamente

El capitán de la Policía Edmand Lara afirmó este miércoles que el proceso que enfrenta fue "armado" debido a los hechos irregulares que denunció en la institución del orden. Su audiencia de medidas cautelares fue postergada por segunda vez para este jueves.



El oficial atraviesa problemas de salud y debido a esa situación se decidió postergar su comparecencia por los delitos de uso indebido de influencias, usurpación de funciones e impedir o estorbar el ejercicio de funciones a denuncia de la una policía.



Su abogado Marcelo Patzi afirmó que la autoridad jurisdiccional valoró las pruebas ofrecidas y que en el marco de cuidar la vida, la salud y la seguridad física se decidió el traslado de su defendido, otra vez, a un centro de salud para que sea "correctamente valorado".



Mediante un video difundido por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, Lara agradeció el apoyo que recibió tras conocer de su situación y se declaró un "preso injustamente" además de un "trofeo".



"Ese proceso es armado, no tiene ni pies ni cabeza, pero lamentablemente veo que todo está en mi contra. No importa, si yo tengo que ir preso, ese va a ser el precio, no voy a estar para siempre en esa situación", dijo.



Además, acusó a la Fiscalía de ser "cómplice" de la sargento de la Policía, Maribel Huayllani, quien, según la versión del capitán, estuvo con un proceso por extorsión junto con otros efectivos del orden.



"No toda la Policía es mala, son unos cuantos que han hecho de la extorsión un modo de vida y a mí me ven como un obstáculo, un enemigo para sus intereses (...) por eso me quieren preso, me quieren callado y sometido, pero no voy a renunciar", añadió.



Lara fue conocido el pasado año por denunciar irregularidades que cometieron algunos de sus camaradas.