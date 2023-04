Gobierno convoca a diálogo a maestros y exige que acudan con propuestas

Tras el rechazo a la propuesta del Gobierno, el ministro de Educación, Edgar Pary, convocó al magisterio urbano de Bolivia a retomar este sábado el diálogo y los desafío a presentar propuestas.

Pary, lamentó que se haya rechazado la propuesta que se envió desde su despacho y volvió a convocar a la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) para continuar "trabajando, ajustando, si el caso amerita, (la propuesta)"



"Yo creo que este tema no está cerrado. Nosotros, como Gobierno, mañana vamos a seguir esperando con los viceministros, directores generales del Ministerio de Educación para seguir discutiendo, debatiendo y solucionar el problema", afirmó.



Las recientes movilizaciones del magisterio urbano participaron padres y madres de familia, sin embargo, Pary cuestionó que se esté "obligando" a que se movilicen para suspender las labores escolares.



También cuestionó que exista "intromisión política" en el conflicto como cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).



Reiteró que las demandas del sector son atendibles, sin embargo, instó a que exista la predisposición para llegar a consensos y no buscar imponer una posición. Un posible paro de 72 horas aun no fue definido, pero Pary lo vio "innecesario" ya que ocasionaría un perjuicio a los estudiantes.