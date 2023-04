Lima sólo destaca los puntos favorables para el Gobierno de las conclusiones de la CIDH

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó sólo los puntos favorables para el Gobierno de las conclusiones preliminares que dejó la visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la pasada jornada y no se refirió a la serie de observaciones que hizo la delegación internacional a la actual administración estatal.



La jornada pasada, la CIDH ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, después de una semana de trabajo, y constató los pocos esfuerzos o la omisión de las autoridades bolivianas para resolver los principales problemas que detectaron en salud, medioambiente, violencia, ataque a periodistas, independencia judicial, exceso de detenciones preventivas, entre otros.



La Comisión indicó que algunos pueblos indígenas no se sienten incluidos en las políticas públicas y muchos proyectos no cumplen los mecanismos de la consulta previa. También constató la contaminación con mercurio de los ríos y la deforestación de bosques en amplia impunidad.



Respecto a la justicia, observaron la ausencia de independencia judicial, los largos procesos penales y las reiteradas extensiones de detenciones preventivas. Sumado a eso, destacó que el 47% de los jueces en la justicia ordinaria no son de carrera y eso los hace más pasibles a ser manipulados por cualquier poder para favorecer con fallos judiciales o beneficiarse de las partes litigantes.



Respecto a Santa Cruz, comprobaron que durante el paro de 36 días existieron excesos del uso de la fuerza pública contra civiles y 44 ataques a periodistas.



Sin embargo, el ministro de Justicia comenzó a destacar cinco puntos favorables al Gobierno.



"CONCLUSIONES PRELIMINARES (5) Libertad de expresión. Por otro lado, durante la visita, se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa", dijo Lima en su último tuit sin mencionar que la Comisión estableció los ataques a los periodistas de parte de grupos de choque afines al Gobierno y de la Policía; además, las debilidades en el acceso a la información.



La autoridad también aseguró que la Comisión "pudo observar avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes, que partieron del reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional, multicultural y de la adopción de un modelo económico social comunitario productivo".



"CONCLUSIONES PRELIMINARES (4) El tercer punto que la CIDH destaca es la discriminación estructural histórica. Además de los avances en materia constitucional y de la promulgación de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación racial de 2010, en Bolivia se impulsa un proceso de transformación sobre los pilares de la descolonización y de la despatriarcalización desde una perspectiva de justicia social", dijo la autoridad en otro tuit.



Sus otros dos puntos favorables que destacó el ministro de Justicia son redundantes a sus anteriores y giran en torno al marco constitucional del 2009 que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; sin embargo, la delegación hizo notar falencias del Gobierno en esas mismas garantías.