Chimoré prohíbe visita del Vicepresidente u otra autoridad nacional sin "coordinación" previa

A través de un pronunciamiento, la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, prohibió la llegada del vicepresidente David Choquehuanca o de cualquier otra autoridad nacional a su municipio, en el trópico de Cochabamba, sin previa coordinación con organizaciones sindicales o municipales.





El pronunciamiento fue emitido este lunes en una reunión de emergencia en la que participaron las 15 centrales y subcentrales, subalcaldes y concejales de Chimoré, provincia José Carrasco de Cochabamba, luego de enterarse a través de medios de comunicación que Choquehuanca iba a llegar a ese municipio.



En el pronunciamiento leído por un dirigente sindical de Chimoré, se indicó que ese municipio manifestó su intención de no aceptar la llegada de Choquehuanca por razones de falta de coordinación con las autoridades competentes de la federación y del municipio.



En ese sentido, los representantes del municipio de Chimoré se declararon en situación de alerta y emergencia, incluso con bloqueo de caminos, ante cualquier tipo de acción política por parte de la "intención divisionista con ideales de nueva generación o renovación".



"Si hubiera alguna autoridad nacional con estas intenciones, de sobrepasar nuestra organización y nuestros estatutos, no garantizamos ni confiamos de que tengan buenas intenciones, más al contrario son autoridades sin principios que buscan dividir un pueblo unido y organizado buscando intereses personales políticos", señala una de las partes resolutivas del pronunciamiento.



En ese sentido, la federación de Chimoré señaló que no se hacen responsables de las acciones que tomen las centrales y sindicatos de base, en caso de que Choquehuanca o cualquier autoridad nacional llegue a ese municipio sin previa coordinación.



Los representantes de Chimoré agregaron que si alguna autoridad nacional quiere visitar ese municipio, para resolver problemas camineros; ejecutar proyectos en salud, educación, producción y equipamiento; inversión económica, programas de agua y vivienda; firmas de convenio e inicio de obras, principalmente, las únicas instancias para su coordinación son su ente matriz, la coordinadora de las seis federaciones, la federación y el gobierno autónomo local.