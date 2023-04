Primer aspirante al Tribunal Agroambiental tira sus papeles porque no recibieron su postulación

José Romero Sandoval, el primer aspirante al Tribunal Agroambiental, salió furibundo del Palacio Legislativo y, en presencia de los medios de comunicación, tiró sus documentos porque, según él, rechazaron su postulación.

"Soy abogado, José Romero Sandoval, he venido a postularme, todo (está) amañado, todo (está) digitado. No quieren (recibir mi postulación). Aquí está toda mi documentación sellada. Me piden argumentos que no valen. Discúlpenme, no creo en la justicia", dijo indignado el abogado.

Desde la secretaría técnica de la Comisión Mixta de Justicia Plural, informaron que el postulante no fue rechazado, sino fue observado porque no habría presentado sus documentos con las formalidades que establece la convocatoria.

Además, no presentó la carta de solicitud en la que señala el cargo al que postula y tampoco tenía su currículum documentado.

"Para qué mierda he estudiado, carajo, para que no reciban esos mierdas", reclamó el aspirante.

Desde la Comisión resaltaron que su candidatura no fue rechazada y que podría volver a presentar su postulación una vez que subsane las observaciones. Sin embargo, Romero descartó volverse a presentar y dijo que pisotearon sus derechos.