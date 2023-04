Caso ABC: Nina llama "pastor mentiroso" al diputado Arce y le pide disculparse

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina tildó al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce de "pastor mentiroso" y le exigió que se disculpe por haberlo acusado de recibir coimas millonarias para que una empresa china se adjudique la construcción de la carretera doble vía Sucre - Yamparáez.



"Hoy se hace ver como un pastor mentiroso. Cuál es su intención señor diputado, perjudicar al departamento de Chuquisaca, perjudicar al proyecto (...). Esta obra (la carretera) es parte del bicentenario y usted quiere perjudicar", afirmó.



Nina ratificó su inocencia y agregó que el legislador evista debe ofrecerle disculpas tras haberlo acusado "falsamente".



"El señor diputado Héctor Arce tiene que usted venir a disculparse porque nos dijo que la ABC estaba podrida, después de acusarme falsamente que Henry Nina, un 4 de marzo estaría recibiendo coimas", cuestionó.



Nina acusó al parlamentario evista de discriminarlo e intentar perjudicar la construcción de la carretera en discusión.



"Tal vez, al diputado Héctor Arce no le gusta que un campesino, un compañero humilde, no administre una cartera muy importante. Usted, alguna vez me discriminó y cuando a usted se le acusa, se victimiza", indicó.



Agregó que en el plano particular está tomando acciones contra Arce, porque lo discriminó.



La denuncia de la presunta coima para la adjudicación del proyecto carretero Sucre-Yamparáez fue hecha por el diputado oficialista Héctor Arce en la gestión pasada. Para respaldar su acusación presentó fotos de las reuniones que sostenían funcionarios de la ABC con el representante de la empresa china.