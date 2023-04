Desde Chonchocoro, Camacho presenta su informe de 100 días de gestión

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó este martes, desde el penal de Chonchocoro, su informe de 100 días de gestión , enfocando su trabajo en tres temáticas: recuperación de la democracia, inversión en carreteras y salud.

El asesor legal de la Gobernación, Efraín Suárez, leyó en puertas del penal de Chonchocoro, donde Camacho está detenido preventivamente por el caso golpe I, el informe de gestión y una carta de la primera autoridad departamental.

Todos los secretarios y directores presentaron a Camacho sus informes en el penal de Chonchocoro.

En su informe, Camacho resaltó que pese a las dificultades que ha soportado a lo largo de este tiempo de abusos, continuó liderando la gestión y trabajando desde su encierro.

Con respecto a la democracia, el gobernador acusó al MAS de secuestrarlo y detenerlo por que consagró su vida a defender la democracia y por defender a Santa Cruz; sin embargo, aseguró que continuará en esa ruta porque quiere una Bolivia distinta, sin fraudes electorales y sin persecución contra autoridades electas por el pueblo.

“Y eso significa donde el Gobierno no meta presos a los cívicos, no golpee a los periodistas, no apalee a los líderes indígenas y no detenga a profesores ni a estudiantes. En suma, queremos una Bolivia de la democracia y no de la dictadura. Buscar esa Bolivia ha sido una de las tareas más importantes de estos 100 días de gestión desde la cárcel”, escribió Camacho.

Asimismo, el gobernador escribió que en estos 100 días de su secuestro, el tema de caminos ha sido otro de los ejes abordados y resalta la inversión en maquinarias y los proyectos carreteros que benefician a pequeños, medianos productores del departamento y que impulsan la vertebración del turismo, preservando el medio ambiente.

La salud es otro tema que fue abordado con ahínco en estos 100 días, en esa línea Camacho destaca las plantas generadoras de oxígenos medicinal que se incorporaron en hospitales de tercer nivel y la construcción del banco de sangre.

“Estas son solo tres áreas de la larga lista de trabajos a los cuales hemos dedicado los 100 días de gestión desde la cárcel”, añadió.