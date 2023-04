Oposición y gremiales se mantienen en alerta contra ley antilegitimación, piden archivarlo

La oposición política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el sector gremial de Bolivia contestaria al Gobierno se mantienen en emergencia y alerta contra el proyecto de "Ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas", después que en la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputado se suspendió el tratamiento, sin tomar en cuenta el pedido de archivar la iniciativa legislativa.



Antonio Siñani, uno de los representantes de la familia gremial, cuestionó que el presidente de la Comisión de Constitución no tome en cuenta la carta que redactaron con las observaciones al proyecto de ley; en ese marco, dijo que se mantendrán en estado de emergencia hasta que el proyecto normativo se deseche.



"Lo que está claro es que están suspendiendo (el proyecto), pero no están haciendo caso a la carta que ha mandado la confederación de gremiales de Bolivia. Lo que estamos pidiendo es que de una vez desechen ese proyecto de ley; mientras tanto, nosotros seguimos en estado de emergencia", advirtió Siñani.



No llegó el ministro de Justicia



En horas de la mañana de este martes, se generó bastante movimiento en instalaciones de la ALP por la llegada del ministro de Justicia, Iván Lima, pero hasta cerca del medio no se hizo presente y de forma sorpresiva el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui, suspendió la sesión porque el titular de cartera de Justicia envió una nota.



La oposición cuestionó a Jauregui porque no quiso que se leyera la carta de los gremiales y tampoco aceptó la votación para ver si se archiva, a pesar que tiene mayoría parlamentaria. El proyecto de ley sería para penalizar la protesta social en el país bajo la figura el terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas.



El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón informó que la propuesta de esa bancada fue archivar definidamente el proyecto porque es una "ley maldita".



"Jauregui, que se cree el dueño de la Comisión de Constitución, se levanta, no hace la votación, y de facto impone una postergación. El ministro de Justicia, sin ningún justificativo válido, dijo que por razones de agenda no podía venir a defender su proyecto de ley", cuestionó.



"Se suspende el proyecto de ganancias ilícitas, pero mantengamos la alerta"



El diputado de Creemos Erwin Bazán subrayó que se suspendió el proyecto de ganancias ilícitas, pero pidió mantener el estado de alerta.



"Debemos mantener el Estado de alerta y debemos seguir socializado los peligros de esta ley que quiere convertirse en un mecanismo se hostigamiento, control y persecución a la sociedad boliviana, criminalizando la protesta y utilizando la mal llamada justicia como arma de persecución para intensificar el totalitarismo del Gobierno del MAS. No bajemos la guardia", escribió en sus redes sociales.



La diputada de Creemos María René Álvarez argumentó que como bancada opositora rechazan el proyecto y cuestionó que el presidente de la Comisión se levante de la sesión de forma repentina.



Antes de ingresar a la sesión de Constitución, Jauregui descartó que con el proyecto de ley se quiera criminalizar la protesta, por el contrario, dijo que lo que se busca es proteger ese ámbito ya que en el mismo proyecto se establece que se garantizará las movilizaciones con reivindicación social.