Salud pide a los Sedes aplicar el bloqueo epidemiológico contra la fiebre amarilla y descarta epidemia

El Ministerio de Salud y Deportes recomendó a los servicios departamentales de salud (Sedes) a que apliquen el protocolo de bloqueo epidemiológico ante la posible presencia de fiebre amarilla y descartó que se pueda convertir en una epidemia.



El director Nacional de Epidemiología de esa cartera de Estado, Freddy Armijo, hizo la recomendación luego de confirmarse en pasados día dos casos positivos en los departamentos de Santa Cruz y Beni.



"Lo que se ha recomendado, mediante protocolos que ya se tienen, es que los Sedes como el de Santa Cruz aplique el bloqueo respectivo lo que garantiza al resto de la población guardar serenidad, no hay ningún riesgo para la población boliviana de que pueda producirse una epidemia a partir de estos dos casos", sostuvo en un boletín de prensa.



Según Armijo, esa enfermedad debe generar preocupación, pero no así temor porque no se tendrá brotes que afecten a grandes grupos poblacionales porque es de "fácil control", en ese sentido, recomendó a la población acudir a inmunizarse.



Explicó que la atención de esa y otras enfermedades es responsabilidad exclusiva de los SEDES que tienen por su naturaleza zonas de riesgo y el Ministerio de Salud realiza el respectivo seguimiento.



El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó que los niveles de vacunación contra la fiebre amarilla y otras que forman parte del esquema regular fueron descuidados en 2020 y las siguientes gestiones el nivel fue desatendido debido a que se le dio mayor atención a la lucha contra el COVID-19.



Según datos del PAI, en 2019 la cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla alcanzó el 81.5%, en 2020 bajó al 73.1% y en 2022 se alcanzó al 67.3%.



El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, recordó que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en el esquema regular de vacunación a niños y niñas entre 12 a 23 meses de manera gratuita y de refuerzo para las personas que viajan a zonas o países de riesgo, también gratuitamente.