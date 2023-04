Diputado Cuellar a Evo: No tiene pisada en Santa Cruz, es una persona no grata

El diputado del ala renovador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar afirmó este miércoles que el exmandatario Evo Morales no tiene pisada al departamento de Santa Cruz y agregó que fue declarado "persona no grata" por su intento de restringir la visita del vicepresidente David Choquehuanca a Chimoré, Cochabamba.



"Respaldamos al vicepresidente David Choquehuanca, nosotros como bancada cruceña decidimos que el señor Evo Morales es persona no grata en el departamento de Santa Cruz. No tiene pisada en ningún municipio de Santa Cruz,", agregó el legislador.



Cuellar anunció que presentará una denuncia penal contra al menos cinco dirigentes interculturales del Trópico de Cochabamba por restringir la visita del vicepresidente a este sector y causar una serie de incidentes. La autoridad se trasladó hasta la localidad el trópico de Cochabamba para dictar una conferencia a los lugareños.



"Cinco pelagatos no van a hablar a nombre de todos. La dedocracia a la que están acostumbrados han manejado en estos 14 años no lo vamos a permitir. Nosotros como diputados vamos a alistar un proceso penal contra estos dirigentes para que no vuelva a suceder", advirtió.



Asimismo, manifestó que Choquehuanca fue invitado por la Central Chimoré para dictar una conferencia y resaltó que pese a los incidentes protagonizados por supuestos seguidores del líder del MAS, el vicepresidente logró reunirse con las organizaciones en el aeropuerto de esa región.



"El Vicepresidente fue invitado por la central de Chimoré, la reunión se realizó en el mismo aeropuerto de Chimoré, fue una reunión exitosa. En ese sentido el vicepresidente está más fortalecido porque ha sido recibido con aplausos y los caudillos de la vieja rosca han fracasado, han querido desprestigiar a un indígena que ya sustituyó a este dictador indígena", remarcó en rueda de prensa.



Cuéllar aseguró que con la visita de Choquehuanca ya se inició la "renovación" en esa región.



"Chimoré le ha dicho a Evo Morales que quiere renovación, quieren nuevo líderes que asuman la dirigencia, no como el dictador que se está perpetuando más de 20 años como dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Hoy la renovación ha iniciado en Chimoré y va a cambiar (...) porque las bases quieren renovación", indicó.



El martes, los Interculturales del Trópico de Cochabamba anunciaron que no iban permitir el ingreso de Choquehuanca al Chapare, porque no coordinó con dirigentes ni autoridades locales su arribo a Chimoré.



Pese a la advertencia y a un bloqueo de los cocaleros en la región, Choquehuanca logró arribar al trópico de Cochabamba y presentó un libro a miembros de una central de la región, en un predio del aeropuerto de Chimoré.



"No hemos venido a provocar, hemos venido con respeto, hemos venido por nuestro pueblo", señaló.