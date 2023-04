Interculturales de Chimoré a Choquehuanca: "No permitiremos nunca la presencia de traidores y divisionistas"

La llegada del vicepresidente David Choquehuanca al municipio cochabambino de Chimoré no cayó bien a los dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales quienes acusaron al mandatario de escapar "cobardemente" de las autoridades regionales y lo calificaron de "traidor y divisionsita"



Momentos de tensión se vivieron en el Grupo Aéreo de Entrenamiento (GAE 22), dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) donde llegó la autoridad de Estado, en horas de la mañana, para dictar un taller y reunirse con un grupo de dirigentes interculturales.



Fuera de esas instalaciones se instaló una vigilia de interculturales que rechazaron su llegada. Algunos de ellos portaban carteles con los mensajes: "David, si quiere respeto, respeta a la unidad del Trópico de Cochabamba" y "Respeto a las organizaciones".



El secretario general de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, Andrés Almanza, flanqueado por todos los dirigentes de esa organización, cuestionó en conferencia de prensa el arribo de Choquehuanca sin haber coordinado, previamente, con alguna autoridad del lugar.



Su llegada -consideró- ocasionó solamente división al reunirse con una "pequeño central" de Chimoré y no así con los ejecutivos de ese sector o de las Seis Federaciones de Trópico para escuchar las demandas y proyectos que requieren en esa región.



Almanza puso como ejemplo el abandono del complejo piscícola, al igual que un hospital tercer nivel que no estaría funcionando al 100%. "Esas necesidades queríamos hacerme conocer (a Choquehuanca) pero cobardemente (se fue), creo que el vicepresidente nunca ha sido dirigente, seguro nunca ha sido un ejecutivo por eso se escapa. Una autoridad se enfrenta a las personas", afirmó.



Cuestionó además que en lugar de presentar algún proyecto, solo haya dejado unos libros, durante la reunión que sostuvo con dirigentes de Chimoré a quienes los tildó de "traidores" ya que en las pasadas elecciones habrían participado por la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS).



"No sé si serán del partido MAS o si del (Movimiento) Tercer Sistema ya se volvió el vicepresidente (David) Choquehuanca", afirmó.



Durante el encuentro que tuvo el vicepresidente con el grupo de interculturales afirmó que si no existe renovación, habrá un estancamiento, rechazó además el culto a la personalidad por considerarlo colonial y reflexionó sobre la crisis de 2019.



Según una nota de prensa de la Vicepresidencia, la llegada de Choquehuanca a esa región cochabambina fue a invitación de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré.



En el mismo documento, Marleny Flores Cruz, secretaria general de la Central de Comunidades Interculturales Mujeres Chimoré resaltó que "el instrumento político somos todos" y "nadie es dueño de Chimoré" por lo que las autoridades nacionales tienen siempre las puertas abiertas del municipio.