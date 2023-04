Jefe de Bancada del MAS pide investigar de oficio a quienes evitaron visita de Choquehuanca a Chimoré

Luego de que interculturales evitaron este miércoles la visita del vicepresidente David Choquehuanca a Chimoré, trópico cochabambino, desde el MAS pidieron procesar penalmente a los responsables de esa acción; el diputado Andrés Flores, jefe de bancada del MAS, pidió a la Fiscalía investigar este caso "de oficio".



"La Fiscalía debe actuar de oficio. Les guste o no les guste es nuestro Vicepresidente; yo creo que acá no podemos llegar a esos extremos", afirmó Flores.



Durante la mañana de este miércoles, Choquehuanca arribó al aeropuerto de Chimoré, para asistir a la invitación que le extendió un sindicato del sector. Sin embargo, interculturales, que apoyan al sector de Evo Morales en el MAS, protagonizaron una vigilia en la puerta de la terminal aérea e impidieron que el Vicepresidente salga del lugar.



Por ese motivo, Choquehuanca se reunió con dirigentes dentro del cuartel de Chimoré y ofreció una conferencia de prensa en la que sostuvo que "el dividir, confrontar, separar y sabotear no es vivir bien".



Por su lado, el diputado Rolando Cuéllar, que al igual que Flores responde al ala "renovador" del MAS, cuestionó la actitud de los dirigentes interculturales que frenaron la visita de Choquehuanca a Chimoré y anunció que, luego de revisar videos, se debe identificar a los responsables de la vigilia para procesarlos en la vía penal.



Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, advirtió que la protesta registrada en Chimoré no sólo es una falta de respecto en contra del Vicepresidente, sino que se va en contra de la Constitución Política del Estado, que establece que todo boliviano tiene derecho a la libre locomoción en todo el territorio nacional.



En ese sentido, pidió a los dirigentes que dejen hacer sus actividades al hermano Vicepresidente y que reflexionen.



El senador Leonardo Loza, que responde al ala "evista" del MAS, reiteró que, en el marco del pronunciamiento de interculturales de Chimoré, el Vicepresidente y otras autoridades nacionales deben coordinar con movimientos sociales y autoridades municipales su visita a esa región.