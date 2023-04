BCB dispone fichas a través de su web para la compra de dólares

El Banco Central de Bolivia (BCB) emitió un comunicado la jornada pasada para anunciar que a partir de hoy, la venta de dólares será programada previa solicitud de atención a través de su página web; mucha gente que llegó hasta el lugar para hacer fila presentó quejas por los cambios recurrentes en la forma de venta del billete extranjero.

El comunicado indica, principalmente, que este jueves 6 de abril atenderán en horario continuo, desde las 07.00 hasta las 16.30, por Semana Santa y el servicio de atención volverá el lunes en horarios habituales. Sin embargo, en su parte final anuncia la nueva disposición.

"Asimismo, con el objeto de mejorar la atención a la ciudadanía, a partir del 6 de abril de 2023, se pone a disposición el servicio de registro de solicitud de atención de venta directa de dólares, ingresando a la página web del BCB", dice el documento.

La gente acudió esta mañana hasta el ente emisor para recibir la ficha física que hace un par de semanas se dispuso, pero se encontraron con la noticia de que ahora deben hacer una fila virtual, previa solicitud de la ficha en la página web.

"Cada semana están cambiando la forma de vender dólares. Fácil nos dicen en la televisión que vayan a tal banco, pero vamos y nos dicen que no hay dólares, venimos aquí y es el cambio de modalidad, ya no sabemos qué hacer. Ahora no sé si esta forma funcione. Realmente tengo mucha desconfianza", dijo una señora adulta mayor a este medio.

Otras personas indicaron que, por la avanzada edad, no tienen dominio para usar las nuevas tecnologías y encuentran difícil que puedan acceder a la compra de la divisa extranjera.

"Nos dijeron que ya no hay fila, que tenemos que ingresar a esa página para que nos den una ficha y con la ficha recién tenemos que venir a comprar el dólar acá (...). No acepto este tipo de compra porque debería ser directo, esto ya es muy complicado", dijo otra usuaria adulta mayor.

La escasez del dólar comenzó a ser muy visible desde febrero, para marzo la demanda ya fue alta y en los bancos limitaron o restringieron su venta.

El BCB dispuso vender de forma directa el billete en sus instalaciones, pero luego decidió programar la venta de la divisa mediante fichas físicas. Ahora cambiaron la modalidad a fichas digitales.

El ente emisor no difunde su informe semanal de las Reservas Internacionales desde el 8 de febrero, fecha en la que se constató una nueva caída en divisas.