Cuellar en Cochabamba: "Evosaurio" no sea malagradecido, gracias a Lucho está en Bolivia

El diputado oficialista de la facción renovadora Rolando Enrique Cuéllar tildó este jueves de "Evosaurio" al líder del del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y lo llamó malagradecido porque gracias al triunfo del binomio en las elecciones del 2020, Luis Arce y David Choquehuanca, retornó a Bolivia después de salir del país en 2019 en medio de una crisis social y política.



"El señor Evo Morales ya no goza de la confianza de las bases del MAS, le decimos a 'Evosaurio' que no sea malagradecido. Gracias al presidente Lucho y David Choquehuanca usted está en nuestro territorio porque si hubiéramos perdido las elecciones (en 2020) el señor Evo Morales estuviera con asilo político en la Argentina y nosotros estuviéramos presos", declaró Cuellar en Cochabamba.



El parlamentario reiteró que Morales tiene que jubilarse en la política junto a Carlos Mesa y Jorge "Tuto" Quiroga. Le pidió cumplir su palabra de abrir su restaurante en el Chapare, así como dijo alguna vez cuando está al frente del poder político.



Insistió en que en las elecciones generales del 2025 debe ingresar, en la política, gente nueva porque cree que el ciclo del líder del MAS concluyó y además ya no goza de la confianza de la militancia masista.



"Morales se convierte en el dictador de la historia de este país al ponerse presidente vitalicio, eso no está en la Constitución Política del Estado, no está en la Ley de Organizaciones Políticas, la 1096, no existe en el estatuto de ningún partido político de izquierda en el mundo", subrayó.



En cambio, el senador de la facción radical del MAS Leonardo Loza subrayó ayer miércoles que en el partido oficialista no habrá primarias en 2024 y que los traidores, -refiriéndose a los llamados renovadores-, no elegirán a candidatos para el 2025.



Diferentes sectores que apoyan al presidente Luis Arce, por ejemplo, la dirigencia departamental del MAS en La Paz, advirtieron que se autoconvocarán a un congreso nacional para elegir a una nueva dirigencia; mientras tanto, todavía no hay fecha para un congreso nacional.



Cuellar estuvo en Cochabamba para reiterar que presentará una denuncia penal contra su colega del partido, Héctor Arce, por las presuntas irregularidad en obras del municipio de Omereque.