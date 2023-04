Doria Medina es elegido como vicepresidente de la Internacional Socialista

El miércoles, el líder político y empresario boliviano, Samuel Doria Medina fue elegido como vicepresidente de la Internacional Socialista (IS) para América Latina y el Caribe para el periodo 2023-2027.



La Internacional Socialista es la principal organización socialdemócrata del mundo y es la primera vez que un boliviano llega a ese importante cargo en lo que va de este siglo.



"Este es uno de los desafíos más interesantes y enaltecedores que he tenido en mi carrera como político", declaró Doria Medina tras enterarse de su selección por el Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista. "Espero contribuir a la construcción de una mayor influencia de los valores socialdemócratas en la región", complementó el ahora Secretario General de Unidad Nacional.



La información se conoció luego de que Doria Medina recibiera un comunicado por parte del presidente de la Comisión latinoamericana de dicha organización, Miguel Vargas.



"Te comunico que, en la pasada reunión de nuestro Comité, celebrada el 26 de marzo en la ciudad de Santo Domingo, fuiste escogido como vicepresidente de la Internacional Socialista (IS) para América Latina y el Caribe para el periodo 2023 -2027", señala el mensaje.