Suspenden tratamiento de ley contra ganancias ilícitas mientras dure su socialización, según el Gobierno

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este jueves que hasta que no se socialice con todos los sectores, el tratamiento del proyecto de Ley Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas queda suspendido.

"En cuanto no concluya una socialización con todos los sectores, vamos a suspender el proyecto de ley, la socialización que va a ser en todo el país y con las personas que estén interesadas en mejorar el proyecto en todos los niveles", dijo el ministro a RTP y añadió que se espera la participación de gremiales, choferes, empresarios y otros.

Este pasado martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del proyecto de ley contra ganancias ilícitas debido a la ausencia del ministro de Justicia, quien debía explicar los detalles de la propuesta.

Comerciantes

Lima explicó que la ley de ganancias ilícitas protege a los gremiales y pidió no confundir la informalidad con la comisión de un delito.

"Acá la discusión está en los umbrales, no puede el sistema penal pretender atacar a un comerciante porque está realizando su trabajo de manera informal. Probablemente, esa persona no tiene todas las herramientas, documentación y eso no se puede considerar que haya legitimación", explicó.

Añadió que la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas tiene el objetivo de "atacar" a las mafias de crimen organizado y al narcotráfico.