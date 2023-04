Cocarico ve con dolor inminente resquebrajamiento del MAS

El exministro de Evo Morales y gobernador de La Paz, Cesar Cocarico, advirtió con cierto dolor el inminente el resquebrajamiento interno del MAS e hizo votos para que los "líderes mayores" del partido en función de gobierno tengan la capacidad de hacer esfuerzos y lograr la unidad partidaria.

Dijo que los militantes con 20 años de trayectoria tienen, en estos momentos, sentimientos encontrados por lo que pueda pasar más adelante. Sin embargo, considera que hay que desechar factores de división como el discurso de renovadores y tradicionales por ser absolutamente negativo.

Recuerda que el mayor proponente de la renovación y quien ha mentalizado a algunos dirigentes es el vicepresidente David Choquehuanca, indicando que quienes estuvieron en las estructuras del Estado en la época de Evo Morales, no deberían ser parte del gobierno de Luis Arce.

Cocarico aseguró que le costa que Evo Morales, cuando era presidente, tenía en David Choquehuanca un libro de consultas en cuestiones ideológicas originarias, era una persona de alta confianza y asesor en temas de pueblos indígenas y administración.

"Cuando fui Gobernador de La Paz yo le tenía reverencia al señor vicepresidente y cuando le he escuchado en la época de campaña hablar de renovadores y tradicionales, me sentí excluido. Llegar a extremos como decir Evistas o Cocariquistas no tienen que estar en el gobierno, lastima las estructuras y las bases sociales porque perdemos la unidad", declaró a la prensa.

También manifestó que esta semana el vicepresidente David Choquehuanca han recibido muestras de rechazo de algún sector del MAS y eso también es dañino para la unidad interna.

"Ojalá que los máximos líderes tengan la capacidad de unir porque, tal como está yendo, vamos a tener que trabajar bastante porque la gente ve con preocupación este momento de escisión que se manifiesta en el MAS", afirmó.