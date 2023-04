Lima desafía a Mesa a sostener en la justicia su denuncia de "fraude monumental" que presentó en 2020

El ministro de Justicia, Iván Lima, retó al expresidente Carlos Mesa a sostener en la justicia la denuncia que presentó en febrero de 2020 en contra de exautoridades, entre ellos Evo Morales y Álvaro García, por lo que llamó "un fraude (electoral) monumental" y del que se declara "víctima".

"Hay que pedirle al señor Mesa que vaya a sostener su fraude monumental y que lo haga con los actores y en la manera en la que presentó su denuncia", desafió en el programa Medios, Poder y Miedos, luego que se allanara el camino para que encause su demanda.

Lima recordó que luego de la aprehensión de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los exvocales de los tribunales electorales departamentales, en el marco de la denuncia por el supuesto fraude, en noviembre de 2019, Mesa, junto con el ahora diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, presentó una denuncia contra Morales, García y los exministros Carlos Romero, Héctor Arce y Juan Ramón Quintana.

"Evo Morales, García Linera y otros deberán responder a nuestra demanda penal, por el gigantesco fraude que cometieron en 2019 y que costó vidas, bienes públicos y más de 217 millones de bolivianos. Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes (sic)", afirmó Mesa en su cuenta de Twitter, el 19 de febrero de 2020.

No obstante, el proceso fue paralizado porque la defensa de las exautoridades presentó dos acciones de prejudicialidad y de falta de acción. En esas peticiones se planteaba que primero se concluya los procesos de auditoría, las acciones en materia electoral y los procesos a los exvocales, antes de iniciar el juicio penal planteado por Mesa.

La decisión fue asumida por la jueza Claudia Castro en diciembre de 2020 y Comunidad Ciudadana la definió como una "nueva afrenta a la democracia y al pueblo boliviano".

Con la decisión judicial, el proceso en contra los exvocales continuó hasta que el 27 de julio de 2021, fecha en la que los fiscales de Materia Leticia Muñoz Daza, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Eddy Junior Flores Quispe y Manuel Saavedra Saavedra presentaron un requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor de los exfuncionarios, petición que fue respaldada y rarificada por la Fiscalía en octubre del mismo año.

El fallo de sobreseimiento favoreció a María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero, quienes estaban sindicados por la comisión de los delitos de presunta falsificación de documentos, o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros.

Con la decisión, de acuerdo con el ministro de Justicia, se despejó "el camino para que el señor Mesa sostenga su acusación de fraude monumental y le lleva a juicio a Evo Morales, Álvaro García Linera, Carlos Romero, Héctor Arce y Juan Ramón Quintana. Él ha presentado la denuncia y tiene que sostenerla", insistió.

Aclaró que en este "juicio él no está como imputado, él está como acusador" y, por tanto, "él tiene que ir a sostener ese juicio porque, lo contrario, que no sostenga esa acusación que ha hecho, que no lleve las pruebas, que no la argumente y que no logre una resolución, implica que la persona que ha sido denunciada, que ha sido mancillada en su honor, en su dignidad y acusada falsamente, puede iniciar una acción contra él, pero esto es resultado de que concluya lo que él ha iniciado".

Lima afirmó que "esta mentira monumental" que manejó el expresidente desde las elecciones de 2019 y que desencadenó en la ruptura del orden constitucional" tiene que terminar "porque lo ha pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

"Tiene que haber un diálogo genuino y sincero que nos lleve a los bolivianos a desterrar todas estas mentiras, todas estas situaciones, que se han basado en informes equivocados", enfatizó al aludir al reporte de los comicios que hizo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que fue refutado por unos siete informes de universidades y entidades especializadas que descartaron una supuesta manipulación de resultados.