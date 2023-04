Romero dice que audio fue editado; arcistas y CSUTCB piden investigar al exministro

El exministro de Gobierno Carlos Romero aseguró que el audio en el que dice que prepara una denuncia "letal" que provocará el levantamiento de la gente, fue editado, y que en los próximos días brindará más detalles al respecto. Mientras que los diputados arcistas y la CSUTCB piden investigue a la exautoridad.

"A los señores de la prensa se les comunica que en los próximos días brindaré una conferencia de prensa para tocar el tema: audio editado que circula por la red y que trata de involucrar a mi persona; a la persona que editó el audio, la RETO a que lo comparta completo", escribió Romero en sus redes sociales.

El jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, en contacto con la ANF, consideró que estas denuncias tienen la intensión de desprestigiar al gobierno de Luis Arce y dijo que deben ser investigadas por el Ministerio Público.

"Quieren buscar que el pueblo se levante en contra del presidente Luis Arce, quieren dañar la imagen de nuestro gobierno con falsos argumentos. Considero que la exautoridad debe ser investigada por la Fiscalía, no sabemos hasta que extremos quieren llegar con estas acusaciones", afirmó.

El jueves, se difundió un audio en el que el exministro asegura que presentará una denuncia 'letal' que provocará la reacción de la gente en contra del gobierno de Luis Arce. Presuntamente están involucrados hijos y familiares de autoridades del Ejecutivo.

"Entonces, con estos cojudos, yo los voy a deschapar y la gente se va a levantar, no va aguantar eso, no va aguantar, se va a levantar la gente (...) Estoy esperando tomar contacto con la gente de Brasil, con la gente de Lula, porque ellos nos ayudaron a instalar el Cerian, nos financiaron ellos", manifestó Romero en el audio.

En ese contexto, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) consideró que estos hechos deben investigarse, la filtración del audio y las denuncias que hace alusión el exministro, aunque dijo no confiar en el trabajo de la fiscalía.

A la vez, dijo que estos hechos no son una muestra de que exista una conspiración interna en el MAS, sino que existe una falta de comunicación entre los diferentes actores del instrumento político, por esa razón estos hechos salen a la luz pública por otros medios.

"Cuando las cosas no se dan para que se solucionen de forma interna, cuando no hay los canales de comunicación, salen por otro lado. Entonces, esto no es una conspiración en el MAS, sino que no existe una comunicación", insistió.

Flores pidió al exministro dejar de lanzar advertencias y presentar las denuncias de presuntos hechos de corrupción a la fiscalía para que se investiguen. Lamentó que solo recurra a redes sociales o medios de comunicación.