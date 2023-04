Fiscalía cita a declarar al vicerrector de la UAGRM por los 36 días de paro en Santa Cruz

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, fue citado a declarar el jueves 13 de abril, en calidad de denunciado, por los 36 días de paro que se desarrolló en Santa Cruz a finales de 2022 en rechazo a la postergación del Censo de Población y Vivienda.

"Cite formalmente a Reinerio Vargas Banegas. A objeto de que se preste su declaración informativa en calidad de denunciado el día jueves 23 de abril de 2023 a horas 09:15, con relación a las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público", dice la orden de citación a la que tuvo acceso la ANF.

La denuncia fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en la capital cruceña.

El documento señala que el denunciado debe presentarse con su abogado de confianza o en caso de que no cuente con uno, se le asignará un jurista de oficio. Además, advierte que, si no se presenta a declarar se emitirá una orden de aprehensión.

En la denuncia también se incluye al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se encuentra recluido en Chonchocoro; el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar y el expresidente cívico, Rómulo Calvo.

Se los sindica por 10 delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el paro de 36 días en la capital cruceña. Cívicos, políticos e instituciones de esa región promovieron la medida de presión, en demanda de adelantar la fecha del censo para este año.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes cuestionó que el Gobierno retome la persecución política contra líderes cruceños, consideró que no se puede permitir la aprehensión de ninguna persona que proteste por causas justas.

"Esa es una muestra clara que al gobierno no le interesa la paz, no le interesa la reconciliación. Esto se debe denunciar a nivel internacional, no se puede permitir que ni un solo cruceño o líder de oposición del país, sea aprehendido por protestas justas y reivindicaciones dignas", afirmó.