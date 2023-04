Denuncian falta de atención de autoridades a la presión de comunarios a los hoteles de sal

Desde extorsión hasta amenazas de quemar los hospedajes si no cumplen con el 'aporte voluntario' y la falta de atención de las autoridades, son algunos de los problemas que enfrentan los dueños de hoteles que están cerca al Salar de Uyuni, en Potosí. Denuncian falta de atención de las autoridades al asedio de los comunarios.

Una fuente de uno de los hoteles, que pidió mantener en reserva su identidad por seguridad, denunció a la ANF que la Policía ni las autoridades municipales y nacionales les ayudaron para solucionar el problema. Además, reveló que uno de los técnicos del Viceministerio de Turismo en Potosí le dijo que no podía hacer nada porque era un conflicto privado.

"Un técnico de turismo, era del Viceministerio de Turismo, que trabaja en Potosí se pidió para que interceda en el conflicto, él ha llamado a La Paz y a Potosí, pero le han dicho que el problema es privado y que ellos no tienen nada que ver", manifestó.

La Policía habría manifestado lo mismo, es decir, que no podían intervenir, "solo fueron al lugar a evidenciar que no haya ninguna afectación a los turistas", explicó, afectada por las circunstancias.

El jueves por la madrugada, un grupo de pobladores bloqueó el ingreso de la zona turística demandando que los dueños de los hoteles cumplan con los 'aportes voluntarios' anuales, los cuales alcanzaban hasta $us 15.000.

La entrevistada manifestó que los turistas fueron evacuados de los hospedajes a otros lugares de Uyuni, debido a la agresividad de los comunarios que hicieron reventar petardos e instalaron una vigilia. Incluso, amenazaron con romper los vidrios de los vehículos que trasladaban a otros visitantes.

"Se ha trasladado a los huéspedes a otros hoteles de Uyuni. Incluso había reservas, pero no pudieron ingresar, los guías de los grupos no creían que había bloqueo y han tenido que llegar hasta el lugar, pero los comunarios los han recibido de forma agresiva, los amenazaron con romper los vidrios de los autos", manifestó.

En ese contexto, el vicepresidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (Abatur) Galo Saravia, lamentó que los operadores de turismo o propietarios se encuentren en indefensión, pidió a las autoridades competentes intervenir y garantizar el trabajo de este sector.

"La policía turística y todo el sistema de seguridad del Gobierno debe actuar, porque estamos hablando de hechos violentos en contra de los operadores de turismo. En ninguna parte del mundo se observa que una persona que trabaje y que tenga su emprendimiento, sea amedrentado por comunarios violentos", afirmó.

Presión

La dueña del hotel Cristal Samaña, Hilda Terceros, firmó un acta donde se comprometió a aclarar la denuncia que hizo el día del bloqueo, además prometió no llamar a ninguna autoridad para que interceda en el conflicto.

Este medio intentó comunicarse con Hilda Terceros para conocer su versión, pero no contestó a las llamadas. Sin embargo, Radio Felicidad FM Uyuni Bolivia trasmitió, a través de Facebook, la reunión que sostuvo la propietaria con los comunarios, donde aclaró que el aporte no asciende a $us 35.000 por año, sino que el monto es de tres años, garantizó pagar lo adeudado y aseguró que participó de ese encuentro de forma voluntaria.

"Estos 35.000 dólares que suman son de tres gestiones, 2019, 2021 y de 2022, es decir que por la pandemia no pagamos. El 4 de abril nos notificaron que iban a tomar el hotel por la falta de pago y es verdad, no hemos pagado los tres años. Hubo una mala información", explicó con notoria nerviosidad.

Empero, el día del hecho, denunció que los lugareños pedían el pago de $us 35.000 a cada hotel y que deben ser en efectivo y no en especie, como materiales de construcción, como alguna vez les ofrecieron y que ellos rechazaron.

"Nosotros hacemos un aporte voluntario que damos a la comunidad, pero ahora nos están extorsionando con un monto que varía de acuerdo con el corregidor que entra cada año, todos los años estamos con este problema. En 2019 pedían que se pague 25.000 dólares, por cuatro hoteles que estamos acá, son 100 mil dólares, que es el monto que recibe la comunidad y ahora piden 35.000 por hotel, son 140.000 dólares que están pidiendo", reclamó.

Otro de los hoteles también habría llegado a conversar con los comunarios de Colchani, el diario El Potosí informó que son este hotel también llegó a un acuerdo para cumplir con el pago y que este sería mayor a los $us 8.000 dólares, aunque no se conoce mayores detalles.

Hasta el momento no se pronunciaron ninguna de las autoridades de los tres niveles de poder ni del rubro. La Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) y Abatur son los únicos que cuestionaron estas irregularidades.