El MAS, entre lanzar cortinas de humo o convertirse en acérrimo opositor

La crisis interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene dos lecturas: la primera es que se trata de una cortina de humo para evitar hablar de la situación económica y los grandes problemas que aquejan al país y distraer con una prematura pugna electoral, y la segunda es que se trata de dar paso a una oposición oficialista que opaque o haga desaparecer a los realmente opositores, sostienen analistas y políticos.



Al empezar la gestión de Luis Arce, la disputa interna en el MAS era por ver quién controlaba el nuevo Gobierno, así como las decisiones del gabinete y quiénes conformarían el equipo del nuevo mandatario.



Sin embargo, eso fue cambiando porque ahora está de por medio la codiciada candidatura para los comicios de 2025, las aspiraciones personales y de grupo está presente en esta especie de “guerra sin cuartel”, entre acusaciones y contraacusaciones.

Irreconciliable



El economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzales Alanes considera que estas pugnas internas no se constituyen en una cortina de humo, como algunos piensan, toda vez que las ambiciones personales de tener el poder son muy fuertes.



“Lo que ha ocurrido en el MAS, y está ocurriendo, son aspiraciones personales. Cada uno de ellos, las tendencias que hay, son grupos que creen que ha llegado su momento de realizarse como gobernantes”, refiere.



Agregó que “en ese propósito ni Dios los va a volver a juntar, ni siquiera el hecho de tapar los años de gobierno donde ha primado la corrupción y la complicidad con el narcotráfico, ni siquiera el tapar eso les va a volver a juntar, yo creo que han sido engullidos por el poder”, dijo Gonzales.

Cortina de humo



Algunos asambleístas nacionales de oposición consideran que “estas peleas internas” tienen como objetivo distraer a la población e ignorar los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad.



En su oportunidad, el diputado por Creemos Walthy Egüez consideró que el partido gobernante MAS, de un tiempo a esta parte, usa diferentes aspectos como cortina de humo.



“El presidente Luis Arce, en vez de estar lanzando estas cortinas de humo, lo que tiene que hacer es dejar de pelear con otros líderes de su partido y ocuparse de los problemas del país. ¿Dónde están los dólares?, ¿por qué no hay dólares?”, cuestionó Egüez al referirse a la escasez de la divisa estadounidense en las últimas semanas y que actualmente es comercializada a través del Banco Central de Bolivia (BCB).



El senador por Creemos Henry Montero dijo que el tema de las disputas políticas, electoralistas u otras busca esconder la realidad de la “crisis económica que afecta al país”.

Paralelismos



El analista e investigador indianista Pedro Portugal indicó que la falta de renovación en los partidos simplemente lleva a una descomposición, un fraccionamiento tal cual ocurrió con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).



“Los partidos políticos sufren el desgaste del tiempo al igual que las personas y en las organizaciones: si no hay una renovación, es simplemente signo de descomposición que se manifiesta por conflictos internos. Me gusta hacer mucho el paralelismo con el MNR, porque es justamente lo que sucedió en los años 60, la creación de diversas facciones que estaban lideradas por una personalidad fuerte. En el MAS se da que no hay personalidades fuertes, hay unas cuantas y esas cuantas están polarizando y están haciendo que ese principio en política pues sea vigente también en el MAS”, explicó.

Oposición oficialista



De acuerdo con el economista Gonzáles Alanes, la división en el masismo es real, efectiva y objetiva, y que a la larga cada uno de ellos (Arce y Morales) va a correr por la presidencia.



“Además, las acusaciones y contraacusaciones están poniendo en entredicho todo el proceso de cambio que se ha vivido en este tiempo. Ellos mismos están aceptando estar metidos en negociados, en narcotráfico, pero atribuyendo a unos y a otros, de esa forma queriendo limpiarse. No es un show, es un hecho evidente, no es como dicen otros que es una estratagema dividir para luego juntarse”, explicó.



Respecto a la afirmación de Morales en sentido de que la administración de Arce Catacora no es un gobierno del MAS, Alanes señaló que se constituye en un elemento de cerrar el paso a la oposición, mediante la aparición de un partido azul opositor.



“Dicen que no es gobierno del MAS. Esa misma estrategia están utilizando en Argentina: Cristina Kichner dice que su partido no está en el actual gobierno. Es un mensaje para tratar de ocupar el conjunto de la oposición, es una estrategia también ‘para que haya una oposición oficialista y un Gobierno oficialista’, también para cerrarle el camino a la oposición, para que éstas no puedan articularse en una alternativa nueva, sino para que la población mire y escoja entre Luis Arce o Evo Morales o sea entre dos conspicuos representantes del MAS”, sostuvo.

Ataques



Los ataques entre seguidores de Morales, denominados “evistas”, y seguidores de Arce, llamados “arcistas”, se elevaron de tono y alcanzaron hasta Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del actual mandatario, a quien aluden por realizar gestiones con el litio ante dos empresas extranjeras.



El diputado masista Héctor Arce denunció públicamente que Arce Mosqueira, el 24 de marzo de 2022, solicitó una videollamada con el gerente para Latinoamérica de Lilac Solutions (Estados Unidos), para exponer una presentación titulada “Oportunidad en la monetización e industrialización de salmueras de litio de Bolivia”.



Asimismo, el diputado Arce, del ala dura del masismo, denunció corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la que existía un testigo protegido, mismo que falleció en Estados Unidos.



“Lo cierto en este momento es que hay una guerra sin cuartel, sin tregua. Hay un adelantamiento de la agenda electoral y Morales tiene su respaldo y Arce intentó construir lo suyo”, refieren asambleístas de oposición.

Afectaciones



El abogado y exparlamentario Carlos Böhrt Iraola, en contacto con Pamanericana, refirió que las reacciones de ambos líderes corroboran que las fricciones internas en el partido de gobierno no se deben a diferencias ideológicas, sino al interés de obtener la codiciada candidatura.

Tras el festejo del MAS, las diferencias se ahondan

Las disputas internas entre las distintas fracciones dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) no son nuevas. Luego del reciente aniversario de este partido político, las diferencias entre los llamados “renovadores”, encabezados por los actuales presidente y vicepresidente del país, Luis Arce y David Choquehuanca, y los “evistas”, que responden al expresidente, se vienen agudizando..



La celebración de este nuevo aniversario del MAS se realizó el domingo 26 de marzo en la localidad de Ivirgazama en Cochabamba. Evo no dejó pasar la oportunidad para criticar el manejo de la economía, entre otros.



Días después, Evo Morales y sus diputados declararon que éste no es un gobierno del instrumento político, explicitando de esta manera el rol de oposición activa que la bancada evista viene desempeñando en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



“El MAS-IPSP no está en el gobierno. Es totalmente falso que hubiéramos pedido ministerios. Cuando ganamos las elecciones le aclaré y sugerí al hermano”, dijo.

Los renovadores denuncian a evistas

El diputado del ala “renovadora” del MAS Rolando Cuéllar anunció una demanda penal contra los responsables de la protesta que impidió la circulación del vicepresidente David Choquehuanca en el municipio de Chimoré.

“Nosotros vamos a formalizar una demanda penal. Nos están pasando los nombres de esta organización criminal que ha obstaculizado a un vicepresidente del Estado que ha sido electo con el 55 por ciento”, dijo Cuéllar.