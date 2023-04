Proyecto de ley observado por la prensa será socializada

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró ayer que el proyecto de ley 305 de “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” no vulnera la libertad de expresión y aseveró que la norma será socializada con todos los sectores antes de entrar a tratamiento en la Asamblea Legislativa.



El proyecto de ley fue observado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales porque consideran que el artículo 281 vulnera la Constitución Política del Estado y es atentatorio para el ejercicio periodístico. La propuesta plantea que los trabajadores y propietarios de medios de comunicación no pueden alegar ningún fuero si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación.



Este proyecto, según explicaron legisladores de oposición, establece sanciones incluso de entre tres y siete años de cárcel para trabajadores y dueños de medios de comunicación que fueran hallados culpables de incitar al racismo, discriminación o discursos de odio.



“Como Gobierno, somos respetuosos de nuestra Constitución, de la Ley de Imprenta vigente y no estamos proponiendo ninguna normativa o artículo que vaya en contra de la libertad de expresión, no estamos proponiendo ningún artículo nuevo de lo que ya se tiene actualmente en el país”, dijo la Viceministra.



Alcón aseveró que el proyecto de ley “no está en tratamiento y va a ir a una socialización”, por lo que invitó a todos los gremios periodísticos a reuniones para consensuar la norma.



Agregó que, en los próximos días, el Gobierno recibirá en audiencia a los gremios periodísticos para explicarles el proyecto de ley.