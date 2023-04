La ANP ve intentos de eliminar libertad de expresión

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) alertó ayer a la ciudadanía sobre dos intentos de suprimir la libertad de expresión en Bolivia.



“De manera coincidente, dos proyectos del oficialismo proponen modificaciones en el Código Penal con el propósito de crear penas máximas de siete años de prisión por supuestos delitos ‘contra la dignidad’ y por promover el racismo, pronunciar discursos de odio o incitar a la violencia”, señala el comunicado de la ANP.



El Gobierno impulsa el proyecto de ley 305, que incorpora un artículo en la normativa de lucha contra el racismo y la discriminación que podría afectar a la prensa. También existe en carpeta el proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que fue observado por sus imprecisiones.



“Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. De ese modo se buscaría imponer una narrativa oficial y aplicar un castigo a los ciudadanos que la cuestionen”, indicó el organismo de prensa.



Sin embargo, el Gobierno afirmó que estos proyectos no afectan la libertad de expresión y tampoco vulneran derechos de otros sectores. Señaló que ambas normas están en etapa de socialización y que no entrarán a tratamiento en la Asamblea Legislativa mientras no se llegue a consensos.



“En el país, existe amplia libertad de prensa, no sólo libertad de expresión”, dijo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.