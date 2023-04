Candidato a magistrado propone una papa modificada genéticamente para transmitir conocimiento de Derecho

El naturista Cyborg Kanashiro presentó este lunes su postulación para magistrado del Tribunal Constitucional, con una propuesta que plantea transmitir conocimiento de Derecho mediante el consumo de papa modificada genéticamente.





Según explicó, su plan consiste en que incorporar el genoma humano de un reconocido abogado constitucionalista en el cultivo de la papa. Pretende que con este alimento, la gente adquiera conocimiento y sepa reclamar sus derechos.



"Antes estaba trabajando con el doctor Tapia para que él me pueda donar su gen. Y su conocimiento se puede poner en los alimentos", señaló.



Aseguró que así se mejorará la justicia, puesto que las personas adquirirían conocimiento de sus derechos y obligaciones con la alimentación.



Manifestó que ya tiene cultivos experimentales y planea presentar la papa modificada este año. Dijo que con esta tecnología quedará obsoleta la forma actual de estudiar.



Señaló que incluso no tiene intención de cobrar sueldo, sino busca colaborar con la tecnología de inteligencia artificial.



Enfatizó que sus propuestas se enmarcan dentro de los principios de la Carta Magna. "No es loco Cyborg. Cyborg te está pidiendo lo que está en la Constitución", agregó.



Critica alimentación de magistrados



Kanashiro afirmó que ha visitado las oficinas de los magistrados, donde ha podido constatar la mala alimentación que tienen. "Comen como el chancho", dijo.



Dijo que los magistrados deberían comer nutritivo para la evolución de la mente y la armonía de su cuerpo. Cuestionó que si una autoridad judicial no cuenta con esa armonía, cómo se le puede pedir justicia.



El año pasado Kanashiro ya llamó la atención cuando se presentó a la convocatoria para Defensor del Pueblo y tenía un plasma animal que le cubría el rostro. Después se presentó para Contralor y sugirió incorporar la inteligencia artificial para el control del aparato estatal.



En esta oportunidad, el naturista explicó que se había puesto a los costados de los ojos un plasma que contiene oro, puesto que es un antioxidante. Esto con el objetivo de "ver más allá", pero también utilizó este método con otra persona para mejorar su visión.