Maestros urbanos en Cochabamba preparan una "asamblea popular" para sumar a más sectores

Al margen de rechazar las acciones de la Policía en Cochabamba y en la ciudad de La Paz, los maestros en Cochabamba convocaron a un consejo consultivo que se llevará adelante este lunes, en el que se preparará la asamblea popular para el miércoles próximo.



La profesora Norma Barrón adelantó que no cederán en sus demandas y sumarán a más sectores a la movilización. “Hay malestar en todos los sectores. Es momento en pensar en nuestros hogares, en la educación de nuestros hijos y en la salud, por ese motivo, esta lucha es de todos los sectores, no solo de los maestros”, sostuvo.



Pero también anticipó que en la asamblea popular se definirán posibles nuevas accione de lucha.



“Cada sector vendrá con su pliego petitorio (…) Por lo tanto, es hora que el gobierno razones y decida que es más importante en un país, salud y educación, o los levanta manos. Si tiene que cerrar el parlamento para salvar la educación, que lo haga. Pero también hay ministerios inútiles que deben ser cerrado”, reclamó Barrón.



Finalmente, instó al comandante departamental de la Policía a devolver todo lo decomisado a la delegación de maestros.



“Lamentablemente, los maestros hemos sido tratados como delincuentes por parte de la Policía, han incautado nuestro símbolos, banderas y petardos; además, han requisado a las profesoras, cómo es posible que este Gobierno ahora asalte y robe. Le decimos al comandante departamental de la Policía devolver todo lo incautado, no pueden hacer el papel de ladrones”, repudió.