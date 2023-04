Arce descarta devaluación de la moneda nacional y afirma que mantendrá la subvención a los hidrocarburos

El presidente del Estado, Luis Arce, afirmó este martes que no se devaluará la moneda nacional y que mantendrá la subvención a los hidrocarburos, en una entrevista en Cadena A.



"Somos la economía más estable, el sistema financiero está totalmente estable, los indicadores financieros de solvencia, de liquidez que tiene el sistema financiero son buenos, no hay duda al respecto, por eso la estabilidad de nuestra moneda. Por lo tanto, aquí claramente hay que decirlo una y diez veces, no hay necesidad de ninguna depreciación de la moneda nacional. No hay devaluación", señaló.



Durante la entrevista que se centró en la economía del país, Arce sostuvó que la economía boliviana crece pese a un contexto internacional complicado. Asimismo, destacó la tasa de inflación del 3,1% que el país registró en 2022, la más baja de la región y una de las menores del mundo pese a los 36 días de paro y bloqueos en el departamento de Santa Cruz entre octubre y noviembre del año pasado.



"Aun así, con ese 3,1 por ciento (de inflación), somos la economía más estable. El sistema financiero está totalmente estable, los indicadores financieros de solvencia, de liquidez, que tiene el sistema financiero son buenos, no hay duda al respecto", añadió.



También se refirió brevemente a la especulación del dólar que calificó como "transitoria".



Además, señaló que el Gobierno no coincide con las previsiones de crecimiento económico de organismo internacionales. Afirmó que "vamos a decepcionar" ya que su gestión apunta a un 4,6%.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó de 3,2% (2022) a 1,8% la proyección de crecimiento para la economía boliviana. Esa cifra está muy por debajo de la previsión del Gobierno nacional que para 2023 proyectó un crecimiento de 4,86%. Incluso la previsión del Banco Mundial, presentada hace unos días, le daba a Bolivia una perspectiva de 2,7%.