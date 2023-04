Arce dice que no hablará de candidaturas hasta 2024

El presidente del Estado, Luis Arce, no descartó su candidatura al señalar que no hablará de ello hasta 2024, en una entrevista para Cadena A.



"Yo creo que es muy extemporáneo, muy prematuro hablar de candidaturas. El Gobierno nacional está abocado en hacer gestión", afirmó Arce.



Asimismo, el mandatario hablo sobre los conflictos internos en el Movimiento al Socialismo.



"Todo partido político está sujeto a cambios, a modificaciones, no hay estática en política, lo que está sucediendo con el Movimiento al Socialismo es que el proceso continúa, nosotros pasaremos a la historia y hay que saber cuándo uno ya cuelga los cachos, como en el fútbol, hay que saber retirarse", dijo el presidente Arce.



Sin mencionar a Morales, a cuyo gobierno sí se refirió, dijo no temerle a las diferencias, pero remarcó que deben discutirse internamente. Afirmó que los militantes "deben tener la madurez política" para entender que las pugnas no ayudan ni a uno ni a otro.