Choferes rechazan propuesta de Evo para reducir subvención de carburantes

La Confederación de Chóferes de Bolivia expresó su rechazó la propuesta del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales para reducir la subvención de los carburantes. Tildaron la propuesta de "humillante".



El ejecutivo de la Confederación Lucio Gómez reprochó que el exmandatario no tomó esa decisión durante su Gobierno.



"Particularmente nos sentimos humillados, nos sentimos despreciados porque se nos dice que el transporte es él que goza (...). No estamos de acuerdo con ese manifiesto que ha hecho Evo Morales Ayma, repito y por qué no lo hizo cuando estaba de Presidente y por qué ahora, nuevamente trata de humillar al transporte", dijo el dirigente.



El expresidente Evo Morales sugirió eliminar la subvención a los combustibles (diésel y gasolina) porque "es un cáncer" para la economía nacional. Aseguro que el actual Gobierno eroga demasiados recursos para mantener esa política.



"Es harta plata (para la subvención), eso es una sangría para la economía boliviana, entonces, hay que ver cómo eliminar", dijo al programa radial de Kawsachun Coca.



Gómez recordó que en su momento le dijeron al líder del MAS cuando era presidente, que si nivelaba los precios de los combustibles se vendría un incremento de pasajes, sueldos incluso de la canasta familiar por lo que decidió no levantar la subvención.



"Cuando él estaba de presidente, efectivamente ha intentado nivelar los precios de los combustibles a nivel internacional y le dijimos claro 'si usted quiere hacer seguramente habrá incremento de pasajes, incremento de sueldos y salarios y la elevación de la canasta familiar y seguramente usted debe estar preparado'. No es que el trasportista a impuesto, si no que él ha retrocedido", detalló.



Lamentó que otras instancias son las que gozan de la subvención de los carburantes y no así solo los transportistas.



"Hay otras instancias que dan autorizaciones de 120 a cinco mil litros con su pretexto de poder dar al sector agropecuario, al sector minero y a otras instituciones. Quisiéramos saber si verdaderamente llega a esos sectores o no", reprocho el dirigente.