Declaran duelo en Coripata por el asesinato de una niña y la familia clama por justicia

La mamá de la niña de siete años que fue secuestrada y asesinada en el municipio de Coripata en la provincia de Nor Yungas suplicó este martes por justicia para su pequeña. El Concejo municipal de esa región declaró duelo por dos días con suspensión de actividades festivas en conmemoración al Día del Niño boliviano.



La mamá de la niña asesinada llegó a la ciudad de La Paz para la autopsia de su hija pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo que aplique la máxima sanción por el cruel asesinato de su pequeña.



"Pido justicia para mi hija, quisiera pedir al ministro Del Catillo, quiero justicia. Esa mujer ha asesinado a mi hija", clamó.



La progenitora relató que la sobrina de su esposo es la principal sospechosa de haber quitado la vida a su niña. Agregó que jamás tuvieron rencillas con su familiar.



"Ella es sobrina de mi esposo, ella le ha pegado brutalmente a mi hija, le ha masacrado, Yo no entiendo cuál es el problema, no le debo nada y nunca le hice nada", remarcó,



La madre contó que ella y su esposo se encontraban trabajando en una cosecha cuando le llegó un mensaje de texto a su celular indicándole que su hija se encontraba secuestrada y le pedían 70 mil bolivianos.



"Yo estaba en mi trabajo, allá (en Coripata) nos dedicamos a cosechar y de esa manera a la hora de descanso, mi esposo me dice me han mandado mensaje pidiendo la suma de 70 mil bolivianos. Nos decían 'si en 12 horas no traes tu hija vas estar muerta y no tienes que avisar a la Policía. Estamos vigilando tus pasos, sabemos todas tus finanzas y lo que tienes'", relató a los medios de comunicación.



Agregó que en principio pensaron que se trataba de una broma, pero a la insistencia de los mensajes. La mujer corrió a su vivienda en busca de su hija, pero no la encontró.



La niña de siete años fue encontrada a las 04:00 de la madrugada de este martes sin vida en la parte baja de la comunidad de Auquisamaña.



La Policía aprehendió a la mujer sospechosa del crimen y fue trasladada hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la urbe paceña y continúa en busca de otros cómplices.



Duelo en Coripata



Las autoridades municipales de Coripata decidieron declarar duelo y suspender las festividades de Día del Niño.



La decisión se adoptó mediante una ley municipal, la cual declara "luto y duelo en toda la jurisdicción del Municipio de Coripata, con la suspensión de actividades, así como la suspensión de actos festivos de conmemoración al niño boliviano en los núcleos Educativos Eduardo Abaroa, Capitán Luis Rivero Sánchez y anexos por los días martes 11 y miércoles 12 de abril del 2023".