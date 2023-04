Diputado Arce dice que no está de acuerdo con limitar el trabajo de la prensa y regular las redes sociales

Con relación al proyecto de Ley 304 de regulación del uso de las redes sociales, el mismo que fue presentado por el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Huanca; el parlamentario de la misma línea política, Héctor Arce, aseguró no estar de acuerdo con intentar limitar el trabajo de la prensa y regular las redes sociales.

“No estamos de acuerdo (con regular las redes sociales), ya que eso podría dar lugar a malas interpretaciones y uno por emitir un criterio pude ser perseguido y acusado de sedición, y terrorismo. No estoy de acuerdo que a mí me digan qué tengo y no tengo que subir a redes sociales”, señaló el parlamentario.

Pero también sostuvo que un principio básico de un Estrado que vive en democracia es la libertad de expresión.

“Héctor Arce jamás va a apoyar leyes que estén orientados a cuartar la libertad de expresión, peor aún, leyes que intenten limitar o cuadricular el trabajo de la prensa”, añadió.