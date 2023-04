Maestros rechazan nueva propuesta del Gobierno y confirman asistencia al diálogo

Tras un ampliado, los maestros urbanos del país señalaron este martes que no ven avances en la última propuesta para atender sus demandas, que les fue entregada anoche, por el ministro de Educación, Édgar Pary, y confirmaron su asistencia al diálogo en horas de la noche.



Luego de sostener una reunión ampliada, con las 31 federaciones de maestros urbanos del país, los docentes decidieron mantener sus medidas de presión para exigir atención a sus demandas, consistentes en una huelga de hambre y marchas de protesta.



Los maestros urbanos demandan al Gobierno atención a cinco demandas primordiales: rechazo a la implementación de la nueva malla curricular, aumento de ítems, atención al déficit histórico de horas de trabajo, incremento de presupuesto al sector de educación y realización del congreso educativo.



El Gobierno sostuvo que los dos últimos puntos serían analizados en el marco del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB).



Dirigentes del sector lamentaron que el Gobierno les haya reiterado su propuesta de la semana pasada, en sentido de asignarles 8.000 horas para atender el déficit histórico que llega a más de 700.000 horas. En este caso, indicaron que la cifra ofertada es insuficiente, tomando en cuenta el total de déficit que hay.



En cuanto a los ítems, señalaron que no hay ninguna propuesta, mientras que, en relación a la nueva malla curricular, el Gobierno señala que no es obligatoria su implementación. El dirigente Patricio Molina dijo que, con el último punto, se conflictúa a las unidades educativas.