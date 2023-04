Del Castillo dice que compra de gases fue barata y anuncia auditoría a gestión de Romero

Ante las críticas por la compra millonaria de gases lacrimógenos, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo afirmó que la adquisición de los agentes químicos se hizo ningún intermediario y que la transacción fue barata a comparación del exministro de Jeanine Áñez, Arturo Murillo y anunció una auditoria a la gestión del exministro Carlos Romero por presuntas irregularidades por compras similares.



Del Castillo remarcó que la empresa que se adjudicó fue por 64 millones de bolivianos un monto más bajo a comparación a otra empresas interesadas proponentes que ofertaron desde 92 millones y 87 millones de bolivianos, mientras que Cóndor tenía el precio más, según la autoridad.



"Se optó por la mejor oferta. Al revisar todas y cada una de las cotizaciones que llegaron al Ministerio de Gobierno, una de las empresas nos ofrecía todo el equipamiento en 92 millones de bolivianos, la siguiente empresa nos ofrecía a 87 millones de bolivianos y finalmente la empresa extranjera nos ofrecía, con todo el equipamiento y traslado y con los precios puestos ya en Bolivia, el precio de 64 millones de bolivianos (...) Hemos decidido adjudicar a la empresa más barata", señaló el ministro.



Aseguró que con esa compra se ahorró 16 millones de bolivianos que serán destinados al fortalecimiento del verde olivo.



"Se están adquiriendo los gases lacrimógenos para reponer stock, siempre la Policía Boliviana tiene que realizar planes y operaciones pensando en el futuro, no estamos viendo que vaya a haber convulsión dentro el territorio nacional, todo el pueblo boliviano quiere paz y tranquilidad", dijo en rueda de prensa.



Auditoria a la gestión de Romero



El titular dela cartera de Gobierno anunció que se instruyó una auditoría a la gestión del exministro de Gobierno, Carlos Romero, por la compra en 2018 de un stock de gases lacrimógenos a través de una empresa intermediaria.



"No sabemos qué pasó en esos momentos y vamos a instruir públicamente a Auditoría (del Ministerio de Gobierno) que, así como hicieron auditorías a la gestión de Arturo Murillo, también se hagan las gestiones correspondientes a gestiones pasadas, tenemos que cuidar los recursos de todo el pueblo boliviano", afirmó.



No preciso el detalle de los gases lacrimógenos, la cantidad o el monto que demandó, sin embargo, no descartó que tras las auditorías existen "elementos suficientes" de irregularidades se activarás las "acciones correspondientes".