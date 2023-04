Dictan seis años de cárcel para tres integrantes de la RJC y absuelven a Milena Soto

El juez de Sentencia Tercero en lo Penal de Sucre, Emilio Pinto, emitió este miércoles sentencia condenatoria de seis años y seis meses para los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala: Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé.



Los tres deberán cumlir su conndena en la prisión en San Roque en Sucre. En tanto, Milena Soto, Mario Salazar y Aida Loayza, por su lado, resultaron absueltos de pena y culpa.



"He sido absuelta completamente. Agradecida con Dios porque nunca me soltó la mano. No existe organización criminal. Mi hijo está traumado por todo lo que me han hecho. Se ha demostrado la verdad. La Resistencia Cochala solo defendía al pueblo cochabambino. Me enorgullezco de lo que pasé en 2019. La Resistencia se tiene que respetar", celebró Soto, tras la audiencia del juicio oral, llevado a cabo en la capital boliviana.



El juicio fue abierto por los destrozos que se registraron en la fachada de la Fiscalía General del Estado en 2020, cuando los manifestantes pedían la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.



Entre los delitos que pesan en contra de los acusados están: destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; privación de libertad; fabricación ilícita, tenencia, porte y portación ilícita de armas caseras, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, entre otros.