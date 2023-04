Auza dice que Romero ataca al Gobierno "peor que los más rancios líderes de la derecha"

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este jueves que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, está atacando al Ejecutivo de Luis Arce "peor que los más rancios líderes de la derecha".

“Acá tenemos que ser muy claros, de Samuel Doria Medina, de Carlos Mesa, de (Luis Fernando) Camacho y de otros actores políticos podemos esperar cualquier cosa, pero (no) de gente que decía ser parte del proceso de cambio, que formaba parte de este Gobierno, (y que ahora se dedica a) generar ataques y dudas, eso es inadmisible; ver al exministro Romero atacando al Gobierno, peor que los más rancios líderes de la derecha, decepciona profundamente”, dijo Auza durante un acto de presentación del antídoto contra la picadura de los alacranes producido, por primera vez, en Bolivia.

Las últimas semanas, Romero denunció varios casos de corrupción en entidades estatales como YPFB y también acusó que hay protección al narcotráfico.

Incluso, se filtró un audio presuntamente de Romero en el que advierte que presentará pruebas de un caso "letal" contra el Gobierno.

"Me están pasando una información 'maldita', también de Yacimientos, de lo que está ocurriendo, de afuera me están pasando, letal, porque llega al hijo, a sus familiares, es letal. Entonces, con estos cojudos yo los voy a deschapar y la gente se va a levantar, no va a aguantar eso, no va a aguantar, se va a levantar la gente", dice Romero en el audio, aunque el exministro aseveró que fue "cortado y editado".