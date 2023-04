Calvo, Vargas y Santisteban se abstuvieron de declarar en el caso del paro de 36 días

El exlíder cívico Rómulo Calvo, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Reinerio Vargas y el abogado constitucionalista José Luis Santistevan se abstuvieron este jueves de declarar ante la fiscalía por el caso del paro de 36 días.

Tras cuatro horas de audiencia, los exlíderes del Comité Interinstitucional que organizó el paro por el censo, en octubre y noviembre de 2022, salieron de su cita judicial y señalaron que se abstuvieron de declarar.

Se conoce que los tres se abstuvieron de declarar ante la autoridad competente, aunque señalaron ante los medios que se van a presentar las veces que sean necesarias para decir su verdad sobre los que sucedió en los días del paro, informó Unitel.

"Nos abstuvimos a declarar y complementamos nuestra declaración porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados. Ustedes saben que el Gobierno es hábil en buscar una contradicción para poder acusar y condenar a los ciudadanos bolivianos. Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada", informó Calvo a Unitel.

Este proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) afin al MAS de El Alto, Marcelo Mayta, en contra de Luis Fernando Camacho, Calvo, al rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y Vargas.

Los líderes cruceños son acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo y discriminación. Además se los acusa de atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.