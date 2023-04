Gobierno ofrece cumplir el 98% de déficit histórico hasta septiembre

El ministro de Educación, Edgar Pary, informó que la propuesta que presentaron al Magisterio Urbano es cubrir hasta un 98% el déficit histórico de horas de las materias de física y química durante la gestión.



"El déficit histórico no es nuevo, no hemos generado nosotros como Gobierno sino es antiguo, el tema de física - química data del 2017, este año nos hemos comprometido cerrar este tema de déficit histórico de física - química y no nos aceptan, ese es el problema que atravesamos con el Magisterio (...). Con seguridad digo que durante la gestión nos vamos a acercar 95 a 98% ese es nuestro desafío y vamos a seguir cubriendo esa demanda grande que nos han dejado", dijo.



Sobre la demanda de ítems remarcó que ya se tiene cubierta en seis departamentos del país y que los profesores deben entender que su pedido no puede ser resuelto inmediatamente.



"En tema de ítems hemos cubierto casi en seis, siete departamentos, el crecimiento vegetativo de ítems hemos cubierto, seguramente puede faltar uno, dos en algún, pero todo eso seguiremos cubriendo y como nunca los 2.500 ítems hemos creado, hemos atendido y estamos solucionando los problemas, pero no nos hemos encerrado", dijo Pary.



La autoridad lamentó que el Magisterio Urbano tiene algunas peticiones que no se podrán cumplir como la demanda del 33% del presupuesto para educación.



"33% de presupuesto nos piden, la tercera parte del Presupuesto (General del Estado), lo que nunca en la historia se ha dado eso, cuando hay ese tipo de pedidos no vamos a poder responder", sostuvo.



El ministro de Educación señaló que de los cinco puntos del pliego petitorio de los maestros urbanos ya se tienen avanzados tres entre ellos el congreso educativo, presupuesto y malla curricular.



"Nosotros hemos amanecido, siete semanas de conflicto, cuando prácticamente los cinco puntos han desaparecido, congreso ya está en curso, la educación hemos quedado debatir en el congreso, la curricula no es obligatorio es procesal y eso les dijimos con el magisterio rural hemos firmado ya", señaló.



Asimismo, dijo que se ofrece al Magisterio Urbano completar 8.000 horas hasta el 31 de mayo y en el transcurso de tiempo asignar las demás horas, propuesta que fue aceptada por el Magisterio Rural.



"Estamos en el mes de abril, nos hemos comprometido hasta mayo con el magisterio rural a entregar 8.000 horas para el déficit histórico y el 31 de mayo nuevamente vamos a asignar más horas. Al magisterio urbano de la misma forma 8.000 horas le dijimos, no quieren, no nos aceptan, también les dijimos hasta el 31 de mayo".