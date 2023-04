Maestros permanece movilizados y se suma a las protestas por la Gestora Pública

El magisterio urbano decidió continuar con las medidas de presión para los próximos días y decidió incluir en sus demandas que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo sea administrada por obreros. Mientras que el ministro de Educación, Edgar Pary, insistió que el sector deba volver al diálogo y deponer medidas de presión.



Representantes de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y ejecutivos de las federaciones se reunieron este viernes en una conferencia nacional extraordinaria donde se analizó la situación tras los diálogos sin resultados.



En ese sentido, el dirigente de la CTEUB, Patricio Molina, anunció que su sector solo dialogará con el presidente Luis Arce y no retrocederá en las medidas de presión pese a las represiones policiales y amenazas de descuentos.



"Hemos decidido encarar la lucha junto a los trabajadores por un mejor salario en contra de la Gestora Pública que permita la administración por un control obrero mayoritario, en ese marco, también queremos exigir a la COB y al Gobierno ser serios con estos temas, debe mejorar las condiciones de jubilación porque el magisterio va a salir nuevamente a las calles", indicó.



Desde Santa Cruz, el ministro de Educación, Edgar Pary, afirmó que el trabajo de su despacho será de manera directa con los padres y madres de familia en los lugares donde requieran atención y reiteró que el diálogo es la solución para llegar a consensos.



Sin embargo, cuestionó que algunos dirigentes del magisterio urbano tengan otros fines "más políticos" en el conflicto debido a que eso -dijo - "perjudica el diálogo", por ello, instó a que se depongan las actitudes para continuar con las movilizaciones.



Molina recordó que la demanda del magisterio urbano es por la asignación de ítems, mayor cantidad de horas para cubrir el déficit histórico, y que se anulen los nuevos contenidos curriculares. Sobre este último punto, dijo que fue una medida "irresponsable" su aplicación.



Pary, por su lado insistió que se quedó que se iba a debatir en el congreso educativo la actualización curricular ya que no es obligatoria su aplicación, sino procesual.



Para el 22 y 23 de abril se prevé el arribo a la ciudad de La Paz de una nueva delegación de profesores de diferentes partes del país para continuar con las movilizaciones, la posibilidad de un nuevo paro de actividades no fue descartado./