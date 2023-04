Desde el MAS no descartan procesar a "vocales trasnochados" del Beni por frenar las judiciales

Legisladores Movimiento Al Socialismo (MAS) no descartaron el inicio de un proceso a los "vocales trasnochados" del Beni porque creen que los vocales del Tribunal Constitucional del Beni incurrieron en el delito de prevaricato al frenar el proceso de las elecciones judiciales.



El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), informó que una vez que les llegue la notificación oficial sobre la decisión del amparo constitucional, que hizo que las elecciones judiciales lleguen a fojas cero, analizarán los fundamentos para saber por qué salió esa determinación.



"Lastimosamente desde el primer momento que se ha dictado medidas cautelares (a las judiciales) ya preveíamos que iba a tener un desenlace de esta naturaleza (de frenar las judiciales), pero este no inhibe de que se tenga que presentar una demanda incluso, una denuncia, por prevaricato en contra de estos vocales trasnochados", advirtió Jáuregui.



El parlamentario explicó que de acuerdo al artículo 139 del Código de Procedimiento Constitucional no correspondía un amparo constitucional, sino un recurso de contra resoluciones del Órgano Legislativo.



La presidenta de la Comisión Mixta de Constitucion, Patricia Arce (MAS), también rechazó la determinación de los vocales y dijo que "no podemos permitir que unos cuantos puedan venir a manejar (las decisiones del Legislativo)".



La Sala Constitucional Primera del departamento de Beni determinó conceder la tutela a un amparo constitucional presentado por el abogado Miguel Ángel Balcázar y en consecuencia el proceso de preselección de magistrados quedó paralizado.



El fallo de la Sala Constitucional ahora pasó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.



El ciudadano Miguel Ángel Balcázar Ruiz presentó en Beni un amparo en contra del reglamento de convocatoria para las judiciales observando el numeral 16 del artículo 19 que, a su juicio, coarta su derecho a la libertad de expresión. "No haber expresado posturas políticas de manera pública".



Jáuregui adelantó que acatarán la determinación de la Sala Constitucional porque no les queda de otra, debido a que esperar a que el TCP se pronuncie llevará tiempo y las elecciones judiciales tienen que ir adelante o no alcanzará el tiempo para elegir nuevas autoridades.



"El suscrito cree que los vocales del tribunal de Trinidad habrían adecuado su conducta al tipo penal de prevaricato, vamos a recabar (información). Voy a ser muy puntual, formalmente no conocemos la resolución, hemos escuchado algunas grabaciones, pero necesito tener el documento que me permita (ver) los fundamentos del fallo para que pueda ver en realidad cuál ha sido la percepción que tuvo este tribunal y el sustento jurídico que han tenido para poder tomar una determinación de esta naturaleza", insistió Jáuregui.



Diputado de CC: La asamblea debe plantear un proceso contra vocales



El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas sugirió sentar un precedente para que ningún "vocal trasnochado" sobrepase las atribuciones de la ALP, pero cree que, como la justicia está corrompida, se debe cambiar a todos los operadores del Órgano de Justicia.



"Desde un punto de vista institucional me parece que la Asamblea tiene que plantear la acción penal contra estos prevaricadores porque sabían que había otra vía que resuelve el Tribunal Constitucional, no dos trasnochados vocales al servicio de algún agente magistrado que está detrás de esta acción que hay que investigar quién es", declaró Pedrazas a la ANF.



El legislador de CC reiteró que su postura va de defensa de la institucionalidad del Órgano Legislativo, pero eso no quiere decir que está en la misma línea del MAS, cree que debe haber un cambio total en la justicia.



"Por eso la necesidad de votar a todos, porque ya está corrompido el Órgano Judicial en estas últimas gestiones. Estos vocales y estas salas constitucionales a mí también me han jugado chueco, ¿recuerda que se planteó una acción popular para el tema de la reelección? No les importa ni los tratados internacionales", criticó.



Mientras tanto, el senador beniano de CC Fernando Vaca sostuvo que es plausible que los vocales del Beni hayan emitido la determinación que frenó las elecciones judiciales.