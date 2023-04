El MAS pedirá informe al Ministro de Gobierno por fuga del exalcalde Leyes

La fuga del exalcalde de Cochabamba, José María Leyes generó varias reacciones entre los legisladores de oposición y oficialismo. Para la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gladys Quispe, el responsable es el Ministerio de Gobierno por lo que pedirá una petición de informe, mientras el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas dijo que ya no existen confianza en la justicia y por eso optan por "buscar su seguridad".



Quispe señaló que la fuga de la exautoridad municipal causa molestia debido a que desde hace tiempo exigieron a las autoridades del Ministerio de Gobierno y Migración para que realicen los controles necesarios.



"Muy lamentable el actuar de la Policía, también del Ministerio de Gobierno, estamos muy preocupados, muy molesto. La petición de informe será al Ministerio de Gobierno porque esta instancia es encargada de Migración, se podía haber evitado la fuga de esta exautoridad", manifestó la diputada a la ANF.



De acuerdo a Quispe el hecho de que Leyes huya del país, da a entender que aceptó los hechos de corrupción por el cual era investigado, incluso por eso no asistió a sus audiencias.



"El que nada debe nada teme y si uno es inocente tiene que afrontar todas las denuncias ahí está el debido proceso, toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario y este exalcalde tenía que haber asumido su defensa pero al haber fugado, al haber huido es como si estuviera aceptando culpabilidad de todo los hechos de corrupción y denuncias en su contra", indicó.



La jefa del Área Legal de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Neri, indicó que los juicios contra la exautoridad ya están en etapa de juicio oral y ya se había librado una orden de aprehensión, pero ahora se conoció que Leyes fugo del país.



El diputado Pedrazas lamentó que la justicia no sea imparcial con los opositores.



"Cada quién tiene que buscar su seguridad y sobretodo su libertad porque el Estado te la restringe si eres un opositor, si eres una persona que interpela al Estado, si eres un ciudadano que está en contra de las políticas del Gobierno del MAS", dijo el diputado.



Indicó que estos escenarios como la fuga de Leyes se dan producto que la justicia solo genera desconfianza por su forma de administración y que la mayoría de los casos que son investigados son por "persecución política".



"Cuando no respetas la independencia de los órganos, cuando ministros de Justicia dictan sentencia desde sus escritorios y son leídas por los jueces la confusión es tan grave que personas que no deben estar en la cárcel lo están y quienes deben estar en la cárcel están fuera entonces en este caos jurídico y si no hay justicia para que se someten a la misma y en unos casos puede generar impunidad y en otros lo meten presos", afirmó.



Alejandro Reyes diputado de CC, aclaró que se debe investigar cualquier hecho de corrupción por más pequeña que sea y estos actos irregulares ya no deben pasar en el país.



"Se debe investigar cualquier hecho de corrupción, aunque sea pequeño o grande, porque este robo a la ciudadanía no puede seguir existiendo y más en las gestiones subnacionales, lo importante aquí también es que los liderazgos de renovación no se vean manchados por este tipo de hechos ilícitos que lastimosamente muestran una oportunidad perdida", agregó.



Remarcó que "para suerte de Cochabamba ahora tienen un alcalde responsable que si está haciendo gestión a diferencia de muchas otras autoridades que se ven envueltas en este tipo d



El exalcalde José María Leyes ya no está en Bolivia y sobre la exautoridad pesaban dos órdenes de aprehensión y declaratorias de rebeldía debido a que no asistió a sus audiencias de juicio oral por los sonados casos "Mochilas II" y "Nombramientos Ilegales".