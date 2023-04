Evo revela que tuvo un problema "serio" de salud y dice que nadie del Gobierno se solidarizó

El expresidente del Estado y actual jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, reveló, sin dar mayores detalles, que atravesó un problema "serio" de salud y reprochó que ninguna autoridad del Gobierno se haya solidarizado con él.

"Sinceramente tuve un problema de salud, tuve una infección urinaria. Es problema serio, pero ya está todo controlado. Me siento muy bien", afirmó el jefe del MAS en la radio Kawsachun Coca.

Morales no precisó fechas ni detalles de su tratamiento, aunque reveló que recibió atención especializada en la clínica Los Olivos.

"Agradezco al equipo médico y de servicios de la Clínica Los Olivos por su atención con calidez, empatía, paciencia y solidaridad. Siempre que ingreso a este centro médico, salgo sano y salvo. Gracias a compañeras y compañeros que llaman para expresar su apoyo", añadió Morales en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

No obstante, Morales reprochó que no haya recibido visitas ni llamadas de autoridades de Gobierno.

"Algunos diputados y senadores me visitaron, pero del Gobierno ningún ministro o viceministro. Nadie llamó y no hubo mensajes. Entiendo perfectamente y no estamos reclamando", anotó.

Hace unas semanas, Morales ya había anunciado que cancelaba su participación en actos del MAS y organizaciones sociales por problemas de salud. Recién reapareció a media semana, en el aniversario del club Always Ready de El Alto.