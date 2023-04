Fiscalía activa investigación contra Marco Pumari por caso golpe I

Un conocido expolítico, acusado de asesinato y que ya se había enfrentado a la justicia por casos relacionados con actividades mafiosas, y su hermano fueron asesinados a tiros frente a las cámaras... Ver más Asesinan a tiros y frente a las cámaras a un conocido expolítico en la India

Hasta marzo de este año, cuatro países de Sudamérica albergaban al 74% de los 7.239.953 venezolanos, entre hombres, mujeres y niños, que tuvieron que abandonar su terruño por diversas razones, siendo... Ver más Cuatro países de la región acogen al 74% de los venezolanos refugiados

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército sudanés protagonizan enfrentamientos que ya dejaron al menos tres muertos y decenas de heridos, en lo que supone una grave escalada en... Ver más Estallan enfrentamientos entre el Ejército y paramilitares en Sudán