Iglesia critica la insensibilidad ante el conflicto de maestros en las calles

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, criticó este domingo la insensibilidad de las autoridades ante el conflicto de los maestros, quienes quedan en las calles por casi dos meses exigiendo atencion a sus demandas sectoriales.

Al celebrarse este domingo el "Día de la Misericordia", Leigue manifestó que todos necesariamente dejarían los egoísmos para vivir en unidad, amor y perdón, tal como vivieron las comunidades después de la resurrección de Jesucristo, donde unos aprendieron a estar pendiente de los otros .

Dijo que esa sensibilidad debería manifestarse en el país para vivir la vida de otra manera y dejar la práctica negativa del discípulo Tomás, quien quería ver las manos de Cristo con la herida de los clavos para creer en la resurrección de Cristo.

Exhortó a vivir la experiencia de Tomas de haber sumado a la comunidad del Señor y vivir en solidaridad con aquellos que realmente necesitan.

Considere que la participación de la gente en las procesiones indica que el pueblo tiene ansias del Señor y pensaba que, tras la resurrección de Cristo, iban a mejorar las cosas, pero las cosas siguen como están como los profesores en calles.

"Pensamos que a algunos no les interesa la presencia del Señor, Jesús no es para ellos, no es con ellos; Jesús no se hace presente en medio de ellos y es una pena porque de esa manera siguen haciendo sufrir a mucha gente. Cuando uno está alejado de Dios es insensible y tiene corazón de piedra", dijo en su homilía dominical.

Leigue invitó a seguir orando por esa gente para que sienta la presencia del Señor en sus vidas y cuando lo tengan, van a tener ese corazón sensible frente a todos los problemas que vive el país, indicó.

En la parte final de su homilía demandó solución al problema del Hogar Teresa de los Andes, que luego de 32 años de servicio está a un paso de cerrarse con el riesgo de que 88 pacientes con discapacidad profunda queden virtualmente abandonados.

La responsabilidad en su atención corresponde a la Gobernación de Santa Cruz, que hasta el momento no habría dado luces para resolver sobre todo el problema económico, ya que el Hogar tiene una deuda de casi un millón de dólares lo que ha motivado la no renovación de contratos a muchos de sus trabajadores.