Justicia niega autorización a exministra de Salud Eidy Roca para recibir atención médica en el exterior

La Sala Penal Cuarta de La Paz, dirigida por el vocal Orlando Rojas, rechazó la apelación que presentó la defensa de la exministra de Salud, Eidy Roca, del gobierno de Jeanine Añez, para acceder a un tratamiento médico en el exterior con el fin de evitar que progrese su enfermedad.

Durante la audiencia de apelación que se llevó a cabo el viernes, el vocal explicó que el médico forense estableció que la salud de la exautoridad es regular y, por tanto, su vida no corre peligro. Sin embargo, el mismo documento señala que tiene secuelas neurológicas a causa del Covid-19, encefalitis, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y discapacidad motora parcial.

"Como se notará, siendo que en ninguna de sus partes del informe señala que es imperioso el tratamiento médico en el exterior (...) Por tanto, la Sala Penal Cuarta de La Paz, en esta oportunidad suscrita por el vocal Orlando Rojas, declara improcedente las cuestiones planteadas", dijo Rojas a la hora de determinar el dictamen.

Roca está acusada por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la compra con supuesto sobreprecio de 324 respiradores chinos en 2020, donde se perdió un daño económico al Estado de $us 6 millones. En abril de 2021, la justicia prolongará la detención domiciliaria de la exautoridad.

Postrada en una cama, con notoria dificultad para hablar, conectada a un botellón de oxígeno ya una sonda, por donde se alimenta, así se encuentra la exautoridad, que recibir en la audiencia el tratamiento solicitó que se le permita médico para reducir los efectos irreversibles de su padecimiento.

"Me alimento por una sonda, ustedes pueden ver en este momento no puedo alimentarme de manera normal, tengo dificultad de respiración, en cualquier momento tengo que respirar por una traqueotomía. Entonces, yo necesito recibir atención donde me la pueden dar, donde existe, por lo menos un tratamiento para enlentece (ralentizar) la progresión de esta enfermedad", dijo en su defensa.

Roca padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y demencia fronto temporal como secuelas del coronavirus, que contrajo cuando era ministra de Salud. De acuerdo a los informes médicos, la enfermedad es degenerativa y en el país no existe un tratamiento, se debe trasladar a Argentina para recibir atención médica.

Vulnerabilidad

Al respecto, el abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Jorge Valda, en contacto con la ANF, afirmó que la decisión de la Sala Penal vulnera los derechos humanos de la exautoridad. Cuestionó que el vocal no haya tomado en cuenta los estudios médicos que se presentaron.

"Nosotros hemos presentado todos los estudios que se ha realizado a la exministra, no es posible que ellos digan que no son médicos para emitir un criterio sobre esos documentos. Estos es una clara vulneración de sus derechos y han rechazado dar curso a un pedido humanitario", manifestó el jurista.

A la vez, dijo que se presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se hace conocer las arbitrariedades que se están cometiendo en su contra. La familia de Roca sostuvo una reunión con los comisionados de la CIDH que realizaron una visita 'in loco' al país, en marzo.

"Frente a todos estos a atropellos, se ha acudido a la CIDH para que otorguen medidas cautelares y protejan la vida, estos extremos que el juez no estaría considerando. La familia de la exautoridad se reunió con los comisionados del organismo internacional", agregó.