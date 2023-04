Murillo declara el lunes en EEUU y juicio civil inicia en enero 2024

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, comparecerá este lunes ante la Justicia de Estados Unidos en el juicio civil instaurado por el Estado boliviano para recuperar el dinero del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019, informó el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

“Murillo declara el lunes bajo el compromiso que tiene de colaborar con la justicia estadounidense, no habría mucho marco de acción para que no declare”, señaló en una entrevista en ATB Radio, donde anunció que el juicio está previsto para enero de 2024.

El exministro del Gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez fue condenado a más de cinco años de cárcel en Estados Unidos, por lavado de dinero producto de la corrupción.

Actualmente, Murillo cumple una condena de cinco años y 10 meses en EEUU por los delitos de lavado de dinero y soborno. La exautoridad se declaró culpable en una audiencia en la Corte Federal de Miami en octubre del año pasado.

De acuerdo con las explicaciones del procurador Chávez, por las gestiones realizadas, Bolivia ya recuperó 1.010.000 dólares del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

Según datos, la compra de este producto fue por $us 5,6 millones, pero la empresa intermediaria le pagó a Cóndor sólo $us 3,3 millones, por lo que el sobreprecio fue superior a los $us 2 millones.

En ese contexto, Chávez dijo que se tiene previsto que el juicio civil inicie en enero de 2024, en el cual se presentarán todos los elementos para demostrar que el Estado fue afectado económicamente con el sobreprecio en la compra de los agentes químicos.